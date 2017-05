El príncipe Guillermo, nombrado 'Heterosexual aliado del año' por los British LGBT Awards

La comunidad británica LGBT ha reconocido al príncipe Guillermo como 'Heterosexual aliado del año' dentro de los premios British LGBT Award . El premiado grabó un vídeo de agaradecimiento que se visionó durante la ceremonia de entrega en Londres el pasado viernes.

"En los últimos años me he preocupado por ver qué podemos hacer para proteger del acoso, especialmente online, a las personas de diversa sexualidad; he conocido casos trágicos de jóvenes LGBT que, tristemente, no han podido resistir el abuso y la discriminación que han conllevado sus vidas", estas fueron las palabras que el príncipe Guillermo grabó en el mensaje que envió tras recibir este galardón, que considera todo un honor.

Una de las razones por las que el heredero ha recibido este premio se debe a su aparición en portada en Attitude, la revista gay más vendida de Reino Unido, en el año 2016. "Nadie debe ser acosado por su sexualidad", declaró entonces.

Otras personalidades conocidas que han aparecido en la lista de premiados de 2017 son Elton John, Cara Delevigne, Caitlyn Jenner o el deportista Tom Daley, entre muchos otros. Pero este año destaca sobre todos los demás el nombre del miembro de la familia real británica.

El príncipe Guillermo parece seguir los pasos de su madre, Diana de Gales, quien lanzó campañas de apoyo a los enfermos de sida en 1980 y hasta su fallecimiento. "Es importante sentirse orgulloso de uno mismo, sin sentirse intimidado por la naturaleza sexual ni por ningún otro motivo".