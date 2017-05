Ada Colau pide por carta a Puigdemont reunir este martes al Consorci del Palau de la Música

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido por carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoque para este martes, con carácter de urgencia, una reunión extraordinaria del patronato del Consorci del Palau de la Música -que forman la Generalitat, el Ayuntamiento y el Gobierno- "para replantear el posicionamiento del Consorci en el procedimiento judicial del caso Palau", según la carta consultada.

Colau argumenta que, como representantes de la administración pública, tienen el deber de colaborar al máximo con el "esclarecimiento completo de los hechos perpetrados en el conocido caso Palau" y hacer la correspondiente exigencia de todas las responsabilidades que se deriven, según publica este lunes el diario 'Ara'.

La alcaldesa sostiene que esto implica, entre otras medidas, "dirigir la acusación contra todas aquellas personas y organizaciones sobre las que recaen indicios razonados de actuaciones irregulares que han quedado acreditadas a lo largo de la visa oral".

Considera que ahora es el momento clave para replantear la estrategia jurídica del Consorcio en este caso y "dar cumplimiento a las exigencias de justicia y regeneración democrática" que piden los ciudadanos.

El Consorci acusó a Millet y Montull pero no a CDCEl Consorci se presentó como acusación particular en el juicio acusando a Millet y Montull del expolio, aunque no a CDC por su presunta financiación irregular; pero, tras la confesión del expresidente del Palau Fèlix Millet y su 'número dos', Jordi Montull, el Ayuntamiento intentó cambiar de estrategia de cara al final del juicio.

En una votación hace unos días para cambiar la estrategia judicial, los representantes del Ayuntamiento votaron a favor de acusar ahora a CDC, pero los de la Generalitat se pronunciaron en contra, mientras que los del Ministerio de Cultura no estuvieron en la cita.

Discrepancias con ERC

La alcaldesa de Barcelona incide en que este mismo lunes se ha visto cómo "el sentido del voto expresado por el Govern de la Generalitat en la reunión del viernes no es compartido por todas las formaciones que integran el Govern", haciendo referencia a las críticas de ERC.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha criticado este lunes que el Govern -del que forma parte su partido en coalición con el PDeCAT- haya evitado acusar a CDC por el caso Palau, y ha asegurado que no se debatió en Consell Executiu antes de tomar una decisión.

