Carmena: "Me parece estupendo que la Generalitat explique su proyecto en Madrid"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado este lunes que le parece "extraordinario y estupendo" que la Generalitat de Cataluña explique su "proyecto" en el Ayuntamiento de la capital.

En declaraciones a los periodistas tras el acto de entrega de las medallas de la ciudad con motivo del día de San Isidro, Carmena se ha referido así a la conferencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el próximo día 22 en Madrid en la que presentará en un espacio del Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid, el Pacto Nacional por el Referéndum de Cataluña.

La regidora ha explicado que la empresa municipal Madrid Destino alquila sus instalaciones y así lo ha hecho en este caso al Centro Cultural Blanquerna, que, según ella, "ha pagado las tarifas correspondientes, como cualquier otro que pide un alquiler".

Posteriormente, según el relato de la propia alcaldesa, Puigdemont telefoneó a Carmena para informarle de la celebración del acto. "Me alegré, porque me parece muy importante", ha añadido la regidora, que ha indicado que Puigdemont le dijo que no habían conseguido celebrar el acto en el Senado ni en "otras instituciones de Madrid".

En Madrid, caben todas las sintonías de esta piel de toro que es España Tras subrayar que adora Cataluña, a la que ha definido como "una parte fundamental de España", ha aseverado que todo lo que pueda hacer el Ayuntamiento para "acercar posturas" en este "conflicto" será "bienvenido". La alcaldesa ha avanzado que ella no asistirá a la conferencia de Puigdemont, pero sí que le recibirá en el Ayuntamiento y se tomará un café con él.

En cuanto a la petición del PSOE de buscar otro sitio para la celebración del acto de la Generalitat del día 22, lo ha descartado por el compromiso adquirido por el Ayuntamiento con el alquiler del citado espacio en el Palacio Cibeles. Además, ha señalado que le parece "emblemático" que el Consistorio madrileño sea un "elemento de comunicación y escucha".

"En Madrid, caben todas las sintonías de esta piel de toro que es España. Es bueno que les podamos dejar a ellos expresarse en un momento en el que hay un confrontación con el Ejecutivo nacional", ha apostillado. Las confrontaciones, ha proseguido, "pueden tener una buena salida" y eso es "lo que hay que esperar", que "la confrontación tenga una salida que sea por el bien de todos".

Cifuentes, en contra de la conferencia

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha criticado la cesión de un espacio en el Ayuntamiento de la capital para que Puigdemont, presente el Pacto Nacional por el Referéndum de Cataluña, al considerar esta consulta como un acto "ilegal".

"Me parece muy mal. El Ayuntamiento de Madrid es una institución que representa a todos los madrileños, no solamente a unos o a otros", ha declarado a los medios durante su visita a la pradera de San Isidro con motivo de la fiesta del patrón de la ciudad de Madrid.

Cifuentes considera que el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena "no debería prestar bajo ningún concepto salas institucionales" para celebrar "un acto independentista que, además, es ilegal", ya que ha recordado que el Tribunal Constitucional suspendió la consulta soberanista prevista para 2017.

Cifuentes ha dicho que el Consistorio "está a tiempo de rectificar" lo que ha calificado como una "equivocación" porque, a su juicio, las instituciones madrileñas "no pueden servir para sustentar causas independentistas". Al respecto, ha insistido en que "es un mal ejemplo" apoyar "con medios públicos que son de todos" causas "que, además, son ilegales", pero ha manifestado que cree en la "libertad de expresión".

Albiol (PP) no asistirá al acto de Madrid

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha avanzado que no piensa acudir a ese acto que protagonizará Puigdemont en Madrid, si antes no rectifica su intención de convertirlo en un "mitin político en favor de la independencia".

Tras la reunión del comité de dirección del PPC, García Albiol ha asegurado que le "gustaría" asistir a una conferencia de Puigdemont en la que "hiciese propuestas en positivo", pero no irá a la del día 22 si el president no cambia su idea de plantear una nueva petición al Estado para celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

PSC tampoco prevé asistir

Por su parte, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que los socialistas catalanes no prevén asistir a la conferencia en Madrid del presidente catalán, al que ha recordado que no es tiempo de "monólogos", sino de "diálogo, negociación y pacto".

En rueda de prensa en Barcelona, Illa ha asegurado que el PSC no ha recibido invitaciónpara la conferencia, aunque su partido, en cualquier caso, "no tiene pensado" asistir. "Pensamos que no es tiempo de conferencias, es tiempo de política, acuerdos y soluciones", ha afirmado, y ha apuntado que hubiera sido "preferible" que esa conferencia se diera en el Senado, con un "diálogo con el conjunto de formaciones" en el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. "Es el lugar adecuado para que Puigdemont haga sus planteamientos, escuche y dialogue".

"Y pensamos que insistir en la celebración de un referéndum de autodeterminación es el camino equivocado, porque todo el mundo sabe que la Generalitat no tiene competencias y es momento de dialogar, negociar y acordar un nuevo encaje en la línea de reformar la Constitución para adaptar el autogobierno catalán a un nuevo marco constitucional actualizad en sentido federal", ha aseverado.

Errejón hubiese preferido el acto en el Congreso

El diputado de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, ha defendido que el Ayuntamiento de Madrid alquile un espacio al Pacto Nacional por el Referéndum de Cataluña y ha añadido que como diputado le hubiese gustado que pudieran defender su propuesta en el Congreso de los Diputados.

Errejón ha defendido en una declaración ante los periodistas en la Pradera de San Isidro que le hubiese gustado que este encuentro tuviese lugar en el Parlamento no necesariamente porque estén "de acuerdo en todo", sino porque "las instituciones tienen que ser espacios abiertos al diálogo en todo".

Para el parlamentario de Unidos Podemos, Madrid es una ciudad "abierta" que "alquila locales a todas las fuerzas políticas o sociales que quieran" y se ha "alegrado" de que si "el Congreso no ha estado a la altura" la alcaldesa Manuela Carmena "no le cierra a nadie las puertas". "Habrá quien esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, pero eso es la democracia", ha añadido Errejón.

También la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido hoy este alquiler para que la Generalitat explique su "proyecto" en la capital española el próximo lunes 22 con una conferencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Rivera acusa a Carmena de hacerle "el juego" a los separatistas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado a Manuela Carmena de hacerle "el juego" a los separatistas por alquilarles un espacio en la sede del Ayuntamiento de Madrid para que el presidente de la Generalitat celebre una conferencia.

"Como son sus socios tienen que apoyarles también en Madrid", ha dicho al respecto el líder nacional de C's, contrario a que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la alcaldesa "aplaudan" la conferencia de Puigdemont para defender la independencia. "Nosotros somos los que vamos a defender la unión de los catalanes con el resto de España", ha remarcado Albert Rivera.