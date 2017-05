El Ayuntamiento edita una guía para promover el lenguaje no sexista e incluir el tercer género

Así lo ha explicado la concejal de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Arantza Gracia, quien ha presentado la 'Guía de indicaciones para el uso de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio', junto a la agente de igualdad de la Oficina Técnica de Transversalidad de Género, Pilar Laura.

En rueda de prensa, Gracia ha justificado la creación de la guía para que en las comunicaciones internas se mire cómo se dicen las cosas y corregir cualquier discriminación que se comete por hábito y no de forma consciente". Además la publicación "ofrece alternativas de expresiones que hace más fácil visibilizar a todos los géneros".

Al respecto, ha detallado que la guía incluye un apartado específico titulado 'La inclusión de géneros no binarios', que permitirá marcar otra tercer opción porque "no todo el mundo se siente reflejado en masculino o femenino. Cualquiera que no quiera identificase con unos de estos dos géneros tendrá la opción", ha destacado la edil.

Otro apartado aborda el modelo de familia y frente al tradicional se recogen otras formas que también conforman la realidad social. "Hay que dar la opción a esas familias para que no se vean discriminadas", ha recordado Arantza Gracia, a la vez que ha señalado que esta Guía recoge una reclamación histórica del movimiento feminista.

La Agente de igualdad, Pilar Laura ha contado que con esta iniciativa se pretende que sea de uso "ágil" y que el personal del Ayuntamiento a la hora de redactar documento administrativo "encuentre la fórmula de forma rápida".

FÁCIL DE USAR

Ha apostillado que "se busca que la estructura del lenguaje se vaya modificando para acercarse a la realidad actual que comparten hombres y mujeres", y ha propuesto cambiar jefe por jefatura y director por dirección porque "está bastante introducido en el lenguaje actual para que cada vez sea menos discriminatorio".

Pilar Laura ha manifestado que es una guía "fácil de usar, con pocos apartados" y para su difusión se remitirá al personal por correo electrónico y también se les impartirá cursos de reciclaje. También se adecuarán las convocatorias públicas y se redenominarán los directorios y se cambiará la señalética municipal.

Esta acción forma parte de un proceso de sensibilización de todo el personal municipal, con el que el Ayuntamiento trata de asumir la responsabilidad de integrar estas dinámicas para que se incorporen progresivamente a la sociedad. La guía se enmarca además en las recomendaciones de la Unión Europea en materia de lenguaje inclusivo, y en las directrices de la Ley orgánica 3/2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que insta a todas las administraciones a usar el lenguaje de forma no discriminatoria, ha apuntado la concejal.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS

Arantza Gracia ha añadido que esta iniciativa se enmarca en el Día Internacional de las Familias que se celebra este lunes, 15 de mayo, en la Casa de la Mujer, donde se proyectará el documental 'Somos amor. Historias de familias diversas', de la fotoperiodista María Torres-Salanot, que a las 20.00 horas inaugurará una exposición fotográfica con el mismo título.

Además, se ha organizado una mesa redonda, moderada por la periodista Paula Figols, en la que pondrán en común sus experiencias las asociaciones AMASOL, Madres solteras por la elección, SOFA, Crysallis, Somos+LGTBI Aragón, Visión Trans y Towanda.

Gracia ha avanzado que el viernes 26 de mayo, a las 18.00 horas, habrá un 'cuentacuentos' sobre familias diversas en el Centro Cívico de La Almozara.

