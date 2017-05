El Govern evita acusar a CDC en el caso Palau pese a la confesión de Millet sobre las comisiones

La Generalitat ha evitado que el Consorcio del Palau de la Música acuse a CDC pese a que el que era presidente de la institución cultural, Fèlix Millet, y su 'número dos', Jordi Montull, confesaron en juicio que el partido cobró comisiones ilegales de Ferrovial a través del Palau, han explicado fuentes judiciales.

El Consorcio -que es acusación particular en el juicio del caso Palau y que conforman Generalitat, Ayuntamiento y Ministerio de Cultura- acusaba a Millet y a Montull por el expolio de la institución, pero no a CDC por su presunta financiación irregular, con lo que, tras la confesión de los dos exmandatarios, el Ayuntamiento intentó cambiar de estrategia de cara al final del juicio.

En una votación hace unos días para cambiar la estrategia judicial, los representantes del Ayuntamiento votaron a favor de acusar ahora a CDC, pero los de la Generalitat se pronunciaron en contra, mientras que los del Ministerio de Cultura no se presentaron a la cita.

El juicio encara su recta finalEl juicio encara su recta final y, desde esta semana, la Fiscalía, las acusaciones particulares y populares y las defensas deberán posicionarse sobre si modifican o no sus conclusiones sobre los delitos, las penas de prisión y las indemnizaciones que solicitan o si reclaman archivar la causa.

Más allá del expolio del Palau confesado en parte por Millet y Montull, la causa gira también sobre la supuesta financiación irregular de CDC a través del Palau: la Fiscalía ve acreditado que cobraron 6,6 millones de euros en comisiones; Millet y Montull lo confirmaron en juicio, mientras que tanto el partido como Ferrovial lo niegan.

Vila pide respetar los tempos procesales y dice que la posición se toma en consenso

El conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, ha asegurado este lunes, respecto a la decisión del Govern de evitar que el Consorci del Palau de la Música acuse a CDC, que es importante respetar los momentos procesales, y ha subrayado que en el seno del Govern las posiciones se toman "en consenso".

En declaraciones tras la inauguración de la nueva sede del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) en Barcelona, ha afirmado que el juicio se encuentra en el tramo final, en el que los acusados han podido explicarse y "transaccionar" con el fiscal.

Sin embargo, ha dicho que a la Generalitat no le parece "oportuno" que el Consorci entre a negociar con la Fiscalía en este momento y ha optado por hacer las cosas como se acordaron inicialmente.

ERC rechaza la posición de Generalitat

ERC ha rechazado la posición de la Generalitat, que gobierna junto al PDeCAT, de no pedir que se acuse a CDC por cobrar comisiones de Ferrovial en el caso Palau y, tras admitir no tener constancia que se tratase el tema en reuniones del Govern, pide replantear la decisión en la sesión del ejecutivo de este martes.

Desde ERC, su portavoz, Sergi Sabrià, ha criticado lo ocurrido, y ha negado que haya sido una decisión del Govern porque si fuera así, ha matizado, su partido tendría constancia de ello "y no es el caso, a nosotros no nos consta que se haya tratado".

Es más, ha añadido el portavoz republicano, lo más probable es que mañana ERC plantee la cuestión en la reunión del Govern, porque su partido quiere "ir hasta el final" en los casos de corrupción.

El PDeCAT remite a las explicaciones de Vila y reitera: "No es el caso CDC"

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, se ha remitido este lunes a las declaraciones del conseller de Cultura, Santi Vila, para argumentar que el Govern no acuse a CDC en el caso Palau, y ha reiterado: "Se trata del caso Palau, no es el caso CDC".

El Ayuntamiento ha exigido al Govern no encubrir a CDCLo ha dicho en rueda de prensa después de que ERC haya criticado la decisión del Govern y que el conseller de Cultura haya reafirmado la posición del Ejecutivo, pese a quien era presidente de la institución cultural y su 'número dos' confesaron en juicio que el partido cobró comisiones ilegales de Ferrovial a través del Palau.

Al preguntársele a qué atribuye la demanda de los republicanos, Pascal ha invitado a que esta pregunta la responda la secretaria general de ERC, Marta Rovira: "Debe responder por qué salen ahora con esto".

El Ayuntamiento exige al Govern rectificar

El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens ha exigido este lunes al Govern de la Generalitat no "encubrir" la supuesta financiación ilegal de CDC y permitir que el Consorci del Palau de la Música acuse al partido en el juicio por el presunto cobro de comisiones de Ferrovial.

En rueda de prensa junto al gerente de Recursos del Consistorio, Joan Llinares, Asens ha recordado que el Govern rechazó el viernes en una reunión del Consorci --que forman la Generalitat, el Ayuntamiento y el Estado-- cambiar la estrategia en el juicio, donde el miércoles las partes personadas deberán pronunciarse sobre si mantienen sus conclusiones.

Asens ha advertido al Govern de que es "una actuación irresponsable" no reclamar para el Palau los 6,6 millones de euros que, supuestamente, CDC cobró de la constructora a cambio de otorgarles obras públicas, y ha avisado de que, si el Consorci no exige este dinero, en caso de sentencia condenatoria podría acabar en las arcas del Estado y no en las de la institución cultural.

