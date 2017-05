Carmela Silva cree que los problemas del PSdeG tienen "nombre y apellidos: Pilar Cancela y Pedro Sánchez"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha asegurado que, en su opinión, los socialistas gallegos cometieron un "error gravísimo que tiene nombres y apellidos: Pilar Cancela y Pedro Sánchez", quienes "dinamitaron un proceso de unidad que iba a permitir que el PSdeG fuese a las elecciones (autonómicas) con un proyecto unido".

"De ahí esta situación que vivimos, pero cada uno que asuma sus responsabilidades", ha apostillado en una entrevista en Cadena Ser este domingo en la que Silva ha emplazado a "dejar para más adelante" el "debate" sobre si se presentará a las primarias del PSdeG.

Y es que, para la presidenta provincial, "crear más incertidumbre es una falta de responsabilidad". "No voy a entrar en ese debate cuando ahora mismo estamos en unas primarias. De Galicia ya hablaremos cuando toque", ha remarcado, para luego reiterar su apoyo a Susana Díaz en la carrera a la Secretaría General del PSOE, de la que está segura que la andaluza saldrá vencedora y que su triunfo surtiría un efecto positivo en Galicia.

"Sólo si gana Susana Díaz el PSdeG podrá construir un proyecto serio, riguroso y con ideas. No puedo vislumbrar otro escenario que no sea ese", ha declarado Silva, quien cree que el PSOE vive "durante los últimos años" un clima de "enorme confrontación intentando enfrentar a los dirigentes que ganan elecciones con la militancia".

Asimismo, ha criticado las amenazas de algunos partidarios de Pedro Sánchez, como la diputada gallega Rocío de Frutos, que indicaron que abandonarán el PSOE si gana Susana Díaz. "Yo me quedaba atónita escuchando eso, porque no se puede decir que hay que darle voz a los militantes, y si no hacen lo que yo digo o lo que yo pienso, pues nos vamos".

DIPUTACIÓN

Cuando están a punto de cumplirse dos años desde su llegada la Presidencia de la Diputación, Carmela Silva cree que se ha producido un "cambio radical" en la institución, que ha roto "con el caciquismo y el clientelismo" que, en su opinión, regían durante la etapa con los populares al frente.

Así, ha culpado al número dos de la Xunta y presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, de orquestar una "estrategia" entre los alcaldes populares de la provincia "para desprestigiar a la Diputación de Pontevedra y su presidenta".

"En la calle no lo consigue, porque la gente ve que gobernamos de una forma totalmente distinta. Yo estoy orgullosísima de este gobierno de la diputación" ha declarado, para luego luego señalar que "no espera nada" del gobierno de la Xunta.

