Para ti que odias planchar: trucos para usar poco la plancha

Planchar es la tarea doméstica que más odian los españoles, hasta el punto de que muchos quisieran que existiera un dispositivo inteligente que hasta doblara la ropa. Según una encuesta de Tyco, el 36% de los españoles reconoce que, si existiera, les gustaría tener un dispositivo inteligente que planchara y doblara la ropa. Y es que, para 4 de cada 10 españoles, la plancha es la tarea más incómoda en el hogar, seguida de lejos por la limpieza de los baños (15%).

Si estás entre los que odian planchar, planchas poco o, de hecho, ya ni sabes dónde guardaste la plancha, estos consejos te interesan mucho. Son trucos para planchar poco o (casi) nada.



Lo primero: qué tipo de ropa usas

Lo primero es poner mucha atención en la etiqueta de la ropa que compramos. Si no queremos planchar luego, lo ideal es escoger ropa con un porcentaje, aunque sea pequeño, de lycra. Además, escoger tejidos naturales también ayudará, a excepción de la ropa de lino o 100% algodón que es la qué más planchado necesita.



Pantalones y camisas

La ropa que más requiere de planchado son los pantalones de tela con bolsillos y las camisas. Para evitar planchar también estas prendas, un truco muy útil es cerrar las solapas de los bolsillos que no tienen botones con un imperdible en las esquinas. Esto evitará que queden enrolladas o arrugadas.



Si no queremos planchar lo ideal es escoger ropa con un porcentaje de lycraHay lavadoras y lavadoras

El precio de las lavadoras depende de su velocidad, que se mide por revoluciones por minuto (rpm). A más velocidad antes se secará la ropa, pero a cambio también quedará más arrugada. De modo que si no nos gusta planchar convendrá comprar una lavadora barata, es decir, con “menos rpm”. Por ejemplo, una lavadora que lave a unas 500 rpm. Es una velocidad suficiente para su buen funcionamiento, pero sin un centrifugado agresivo.



Cómo tendemos la ropa

No hay que dejar la ropa en la lavadora, ni siquiera unos minutos. Hay que sacarla en cuanto acabe el ciclo de lavado para evitar arrugas. Una vez terminado el ciclo, estiraremos bien toda la ropa. Para la mayoría de las prendas bastará con una sacudida, pero para las más delicadas, es mejor que las extendamos en una superficie plana y alisarlas con la mano.



Otro truco que siempre ha funcionado, o al menos ayudado, es colgar las camisas en una percha y meterlas en el cuarto de baño aprovechando el vapor de la ducha.