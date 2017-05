Podemos y PSOE re reúnen en Madrid para abordar la moción de censura a Cifuentes

Representantes de Podemos de la Comunidad de Madrid y del PSOE-M están reunidos desde las 12.30 de este sábado, en un encuentro discreto y sin prensa, a fin de abordar la moción de censura a la presidenta del Gobierno madrileño, Cristina Cifuentes (PP).

En la cita participan el líder de la formacion morada en la región, Ramón Espinar, y su portavoz en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta. Por parte del PSOE-M están su secretaria general, Sara Hernández, y su secretario de Organización, Enrique Rico. Según fuentes de Podemos, tenía previsto asistir el portavoz socialista en la cámara madrileña, Ángel Gabilondo, pero finalmente lo han hecho Hernández y Rico en su lugar.

El objetivo del encuentro, según dichas fuentes, es negociar las condiciones de la moción de censura que la formación morada ha anunciado contra Cifuentes tras el estallido de la Operación Lezo y la imputación del expresidente regional Ignacio González, y a la que pretende sumar a PSOE y C's.

Como base para la negociación, Podemos ha presentado un documento titulado 'Madrid se levanta. Decálogo para un Gobierno del cambio', en el que, entre otras propuestas, plantean una reforma de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, revertir los recortes en educación y sanidad y el sistema de privatizaciones de la región.





Ver más en: 'Madrid se levanta. Decálogo para un Gobierno del cambio'.Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/3036435/0/podemos-madrid-decalogo-mocion-censura-cristina-cifuentes/#xtor=AD-15&xts=467263

Si el acuerdo no es posible, Podemos tiene previsto registrar dicha moción, aunque sea en solitario, a mediados del mes de junio. "Lo haremos "por imperativo ético y moral", "por higiene democrática" y "porque no se puede normalizar la corrupción ante un partido ahogado por la corrupción", afirmaba hace unos días el Secretario de Organización de Podemos Madrid, Fran Casamayor. no descartan, incluso, pedir que se convoquen elecciones anticipadas.

