Sánchez subliña en Vigo que "o desafío non é mirar ao PP de lado nin por baixo, senón de fronte, sendo a alternativa"

O candidato á Secretaría Xeral do PSOE Pedro Sánchez mantivo que nas primarias socialistas o desafío que se expón "non é mirar ao Partido Popular de lado nin por baixo, senón de fronte, sendo a alternativa, vertebrando o cambio con aquelas forzas políticas que queiran cambiar" co Partido Socialista.

Así se pronunciou nun acto no hotel Baía, en Vigo, cidade gobernada con maioría absoluta polo principal valedor en Galicia de Susana Díaz,

Abel Caballero, onde Sánchez foi acollido por varios centos de persoas que o recibiron ao berro de "Pedro, Pedro", e onde unha asistente interrompeu o inicio do acto para transmitirlle: "Galicia está contigo".

Sánchez, que pediu o voto "por responsabilidade histórica, non só por avós e pais, sobre todo para coas xeracións futuras", insistiu en que nestas eleccións "trátase de curar ou cronificar ese mal chamado abstención ao goberno do PP". "Xa conquistamos o pasado tócanos conquistar o futuro", subliñou.

Así as cousas, tras criticar que non haxa voto telemático nestas primarias, insistiu en que a democracia interna "nunca foi un problema para o PSOE", senón que "é a solución" e "grazas a ela -volverase- a reconstruír a unidade do PSOE".

Sobre o debate entre o tres candidatos, o próximo 15 de maio, Sánchez dixo que confía en que sexa "un diálogo de luva branca, con deportividade, entre compañeiros" -o que foi acollido con comentarios irónicos por parte do público-, tras o que avanzou que espera que tras o pacto entre o PP e o PNV polos orzamentos recoñézase que a abstención "foi unha mala decisión".

A colación diso, apuntou que non lle estraña que Mariano Rajoy vaia a testificar polo financiamento irregular do PP, "senón que siga sendo presidente e encima coa abstención do PSOE". "Como consecuencia, vai testificar como presidente por videoconferencia desde a Moncloa, e non como expresidente e en persoa", lamentou.

Finalmente, deu a súa "palabra" de que despois das primarias, "sexa cal for o resultado", estará "á beira de todos os presidentes autonómicos e alcaldes para cambiar a vida das súas xentes e a vida de España". "Prométovos que o 22 de maio, cando sexa secretario xeral, sereino de cada un dos afiliados. Ata entón, a traballar voto a voto e a gañar", apostilou.

RECUPERAR A CREDIBILIDADE PERDIDA

Sánchez tamén sostivo este venres que o que haxa "xente" que considere que o PSOE é "igual" ao PP supón que o PSOE ten un problema de identidade, como formación de esquerdas e como organización do século XXI, e fai pensar que "dá igual quen goberne, porque nada vai cambiar".

"Hai xente que nos votou pensando que somos unha formación de cambio, pero a abstención cambiou todo iso", censurou, a colación do que remarcou que o PSOE se enfronta con estas primarias a "un desafío enorme".

"Somos a candidatura da militancia, que quere recuperar a credibilidade perdida e que o 21 de maio sexa a última vez que un secretario xeral teña que dimitir para cumprir coa palabra dada", exclamou, o que foi acollido polo público entre aplausos e ao berro de "Pedro, Pedro, Pedro".

Sánchez destacou entre os seus compromisos o facer que o PSOE "volva ser un partido de esquerdas", sen medo ao cambio, socialdemócrata, en prol da fraternidade, a igualdade e a liberdade, e que reivindique que se cumpran as cotas de refuxiados. "En Galicia sabédelo moi ben, temos que cumprir porque nós mesmos vivimos as consecuencias do exilio", lembrou.

VOLANTAZOS E LUVAS BRANCAS

Do mesmo xeito que na mañá deste venres nun acto en Madrid, Sánchez volveu a negar en Vigo un cambio de criterio sobre Podemos, e mantivo que o "volantazo" foi absterse ante Rajoy. "O problema é que levamos nove meses conducindo en contra do que queren os votantes, e iso é o que temos que redirixir", selou.

Nesta liña, o candidato remarcou que o PSOE é "a esquerda fronte a outras organizacións políticas que sintan como unha luva a Mariano Rajoy", e engadiu que "(Pablo) Iglesias demostra que vive mellor cando hai un goberno do PP, demostrouno cando hai un ano votou en contra dun goberno do PSOE" e agora que "expón unha moción que sabe que vai perder".

Acto seguido, espetou aos que lle acusan de "podemizar" que "quen -lle- votou en contra foi Pablo Iglesias", a pesar de que "cunha abstención bastase". "Puxen encima da mesa para a miña investidura unha serie de condicións que votou en contra, e outros en cambio déronlle a abstención a Rajoy gratis", censurou.

"ORGULLOSOS DE SER DO PSOE"

A expresidenta do Parlamento de Galicia, Lola Villarino, foi a encargada de abrir o acto, onde agradeceu a Sánchez que lles dese aos militantes "a oportunidade de -sentirse- orgullosos de ser do PSOE". "Queremos volver onde estabamos na esquerda para facer unha alternativa ao PP, nunca máis un PSOE debe servir para apoiar un goberno do PP", concluíu.

Pola súa banda, Gonzalo Caballero interveu no acto e asegurou que a cidade de Vigo é unha "cidade de esquerdas, progresista", onde "os votantes de esquerdas, socialistas, queren que -Sánchez sexa- o próximo secretario xeral do PSOE".

Así, Caballero apuntou que cando o comité federal "executou unha derriba do secretario xeral" e expúxose a abstención para validar un goberno do PP foi "unha páxina nefasta, negra, na historia do partido". "Como se pode solucionar e recuperar a conexión cos votantes? Acudindo a votar de forma masiva", finalizou.

