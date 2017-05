Juan Luis Cano abre San Isidro pidiendo a los madrileños que no sean unos "marranos"

El humorista, periodista y escritor Juan Luis Cano ha inaugurado esta tarde las fiestas de San Isidro, patrón de Madrid, con un pregón en verso en el que ha dedicado varias estrofas a pedir "en nombre de la Villa" que los madrileños no se comporten "cual marranos".

Cano, nacido en Madrid y famoso por su trayectoria en el dúo Gomaespuma, ha tirado de humor en una serie de sonetos en los que ha lamentado, por ejemplo, que "hay algunos que mean donde pillan" y por ello "el olor del pis llega a dos millas".

"Que los turistas que vengan a vernos se crean que de Madrid sí se va al cielo sin sortear basuras por el suelo", ha recitado desde el balcón de la Casa de la Villa.

En su ronda inicial de saludos, Cano ha bromeado al incluir en su enumeración a la "lideresa", antes de rectificar: "¡Uy! A Esperanza Aguirre no, que ya no está". A Aguirre, aunque "de lejos", también la ha saludado para que en las fiestas "no haya distinciones".

Quiero gente contenta en las calzadas, quiero gente bailando en los portalesA pesar de las predicciones adversas, los chaparrones han respetado a los numerosos asistentes que han abarrotado la plaza de la Villa, y Cano ha mostrado su agradecimiento "al chamán" que ha alejado la lluvia del evento.

El humorista madrileño ha llamado a gozar del "buen ambiente y buen rollo" de las fiestas y ha recordado que se disfruta más "con unos calamares o unas bravas o callos" porque "beber sin comer" es "causa de pesares".

"Quiero gente contenta en las calzadas, quiero gente bailando en los portales", ha manifestado antes de señalar que las calles serían "la gozada" si "fueran peatonales".

El periodista, ahora al frente del programa 'Arriba España' en M80 Radio, no ha querido irse sin mencionar lo "tópico" que se dice "cada año" en el pregón de san Isidro, como "el cocido", "el chotis", "los churros" o "lo de que en Madrid no hay nadie extraño".

Y ha dedicado una estrofa a los chulapos, de los que ha dicho que en lo que "atuendo" respecta son "cosa del pasado", ya que ahora los jóvenes llevan "gorras hacia atrás" y pantalones "cagados".

Para acabar, Cano se ha despedido pidiendo que "respeto y juerga compensen la balanza" y proclamando: "Viva la risa, la música y la chanza".

El pregón de Cano ha sido precedido por el desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de la capital, que cumple 50 años y a la que la alcaldesa, Manuela Carmena, ha felicitado por su aniversario, aunque "como son tan grandes" no ha podido comprarles "un detallito".

Carmena también ha celebrado que Madrid tenga un patrón como san Isidro, un hombre "sencillo y corriente" parecido a cualquiera que podamos encontrar este viernes "en la cola del paro", según ha dicho.

Durante los próximos cuatro días, en Madrid los castizos chotis y pasodobles convivirán con la música de Muchachito, Delafé o Triángulo de Amor Bizarro en las segundas fiestas organizadas por el equipo de Carmena.

