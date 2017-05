La oposición critica "más de lo mismo" en las cuentas "conformistas" de Familia y vigilará su ejecución

Así lo han afirmado en el marco de la comparecencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para explicar sus cuentas para este año, que ascienden a 925 millones de euros.

En este contexto, la procuradora socialista Ana María Muñoz de la Peña ha criticado la escasa vigencia que tendrá el presupuesto, de apenas dos meses, los de julio y agosto, dado que ha explicado que en septiembre la Junta "cierra caja" y en octubre comienza la tramitación del correspondiente a 2018, tras lo que ha asegurado que estas cuentas son "más de lo mismo".

En este sentido, la Muñoz ha incidido en que es la misma situación que en los Presupuestos de 2016 porque aunque dicen que suben los ingresos, esto se debe a las trasferencias del Estado y la Unión Europea, pero ha afirmado que esto no se traslada después a las personas y las familias que, a su juicio, seguirán "soportando" elevados copagos en los servicios que se les prestan.

Además, la procuradora socialista ha lamentado que se haya perdido una oportunidad para crear una red "sólida" de infraestructuras que permitiera la atención a las personas y en cambio se ha optado por una política "clientelar" que no consolida derechos. "Mucho folleto, boletín", ha señalado Muñoz, quien ha afirmado que las familias con un mayor con alzheimer o un niño con enfermedad grave prefieren la atención.

La procuradora socialista ha reclamado que haya empleo "digno" entre los cuidadores, que sea de calidad, que tengan una cotización a la Seguridad Social y no se vean abocados a no tener nada, algo que tampoco resuelven estos presupuestos, que ha agregado que no rebajan copagos, los costes que soportan las familias y su incremento no se traslada a las familias.

Por su parte, la procuradora de Podemos Laura Domínguez ha incidido en que se echa de menos cualquier mención al plan de inversiones sociales prioritarias, a lo que sólo se destinan 7 millones a pesar de que se "vende" como algo muy importante y ha coincidido con la socialista Ana María Muñoz en que el año 2017 será un ejercicio "perdido" para haber mejorado la vida de las personas de Castilla y León.

"PATITO FEO" DE LOS SERVICIOS SOCIALES

En la misma línea, ha criticado que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades sea considerada "el patito feo" de los servicios sociales, la que menos presupuesto tiene por detrás de Educación y Sanidad, aunque entienda que tienen que ser las que más se desarrollan.

Finalmente, Domínguez ha censurado que la Consejería no se haya fijado y haya estudiado la perspectiva de género en la Ley de Acompañamiento y cómo afecta a las mujeres la reforma del IRPF y ha señalado la necesidad de una progresividad fiscal.

Por otro lado, el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado ha calificado de "conformistas" los presupuestos, a los que les quedan muchísimos objetivos por cumplir y ha recordado que en 2016 sólo se ejecutaron en un 70 o un 80 por ciento, por lo que ha advertido de que estarán vigilantes para que se completen.

El procurador naranja ha recordado que se hacen notar las 27 medidas pactadas por su formación en cuestiones como las plazas de infantil o la atención al envejecimiento activo en el medio rural, por ejemplo.

Sin embargo, Delgado ha expresado la preocupación de su Grupo por los centros de menores, en los que cree que hay mucho por trabajar y fijar más transparencia.

Finalmente, el procurador de IU-Equo y portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, además de poner especial atención sobre la ejecución del presupuesto, ha criticado el "excesivo optimismo" de la consejera, algo que "se repite" al intentar demostrar que otras comunidades están peor, "parco consuelo" cuando la pobreza energética ha aumentado hasta las 100.000 personas en Castilla y León o un tercio de la población está en riesgo de pobreza o exclusión.

Frente a los argumentos de la oposición, la procuradora 'popular' María del Mar González ha rechazado el discurso de la oposición, que considera que se reitera al decir que el presupuesto llega tarde, cuando esto se debe al bloqueo en el ámbito estatal y ha destacado las mejoras que quiere llevar a cabo la Consejería frente a la "frivolidad" de los grupos que consideran que todo en general es negativo.

