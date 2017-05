Investigadores salmantinos participan en un estudio sobre nanomedicina para reducir efectos secundarios en leucemias

Este trabajo ha sido publicado en Natura Comunicationes, en el artículo titulado 'Prolonged intracellular accumulation of light-inducible nanoparticles in leukemia cells allows their remote activation'.

Según el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, la aplicación de nanotecnología puede reducir los efectos secundarios de los fármacos y, "de hecho, está siendo empleada para diseñar nuevos tratamientos en diversos tipos de cáncer".

En ese sentido, ha continuado, "la diferenciación de células de leucemia es una estrategia terapéutica empleada con frecuencia en la clínica para erradicar el cáncer de la sangre" y "la concentración del agente utilizado para inducir la diferenciación de la célula de la leucemia es una variable importante para el éxito de este enfoque terapéutico". "También es importante controlar una segunda variable el control espacio-temporal de su aplicación", ha añadido.

La inducción de la diferenciación de células de leucemia por ácido retinoico es una estrategia terapéutica que ha tenido "gran éxito" en el tratamiento de leucemia aguda promielocítica. Pero, a pesar de su eficacia terapéutica, aproximadamente el 25 por ciento de los pacientes sufre recidiva con complicaciones.

Ante esta situación, la ciencia está investigando para evitar efectos secundarios, a lo que se suma, además, que las células de leucemia resistentes residen en nichos que son "difíciles para acceder" mediante las intervenciones terapéuticas.

"Por todo ello, es necesario avanzar en estas estrategias que solventen estas dificultades", ha explicado el Centro de Investigación del Cáncer en la información remitida a Europa Press.

Ahora, el trabajo presentado parte de la hipótesis que las nanopartículas cargadas con ácido retinoico poliméricos inducibles por la luz "puede ser una estrategia más efectiva para diferenciar células de leucemia", ha valorado.

Asimismo, ha destacado que en el trabajo publicado "se describe como dichas nanopartículas son capaces de acumularse en el citoplasma de las células de la leucemia durante varios días, y se desensamblan dentro de las células después de la activación de la luz". Además, esta investigación permitirá avanzar para diferenciar las células tumorales ubicadas en los nichos protegidos.

Por ello, con este resultado, la investigación "ofrece una estrategia prometedora tanto para controlar las poblaciones de células distintas como para modular remotamente dichos nichos leucémicos", ha concluido.

