Feijóo celebra la entrada en vigor del contrato del ferry de Vulcano que ve una "oportunidad"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la entrada en vigor efectiva del contrato del ferry de Vulcano con Transmediterránea, una operación que, aunque ha reconocido que no solventa "los problemas" del astillero vigués, ha destacado que da "un plazo para intentar recomponer el Vulcano del futuro".

Tras una reunión mantenida entre los distintos agentes de la negociación, en una acto celebrado en Vigo Feijóo ha admitido que este astillero "estaba en la UCI" después de pasar por dificultades financieras" derivadas de la "falta de cartera de pedidos, el 'tax lease', la crisis y la recesión económica, la bajada del precio del petróleo...". "Era muy difícil", ha sostenido.

Por ello, ha apuntado que con este contrato no va a decir "que Vulcano ya tiene una solución, sino que tiene una oportunidad". "Y veremos si se es capaz o no de aprovechar esta oportunidad, que no es para tres, cuatro, cinco años, es una oportunidad para mañana. Tenemos que construir de forma rápida la oportunidad de Vulcano para el futuro", ha apostillado.

El presidente autonómico ha valorado también que la plantilla "nunca ha perdido el interés y esperanza por volver a la grada", pese a los años con EREs y la adjudicación únicamente de contratos pequeños -trabajos de calderería y una rampa para el Puerto de Vigo-, y ha agradecido a Transmediterránea que apostase por "un astillero que llevaba mucho tiempo en dique seco".

Por su parte, el presidente de Trasmediterránea, Jorge Vega-Penichet, ha mantenido que la ambición de la compañía es "seguir siendo la naviera de referencia en España". "Eso nos obliga a renovarnos de manera recurrente", ha indicado, en referencia a la incorporación de este buque, del que ha destacado sus adelantos tecnológicos y modernización.

"NO HEMOS PERDIDO LA ESPERANZA"

El director general de Vulcano, José Luis Méndez, también ha dado las gracias a la naviera por su confianza, después de que la empresa haya atravesado "una crisis interna y externa", tras entregar el último buque en 2011 y realizar desde entonces "trabajos alternativos pero no construcción naval". "Nos hemos mantenido vivos trabajando y no hemos perdido la esperanza", ha asegurado.

A continuación, ha explicado que el contrato del ferry, aunque pensaba que entraría en vigor en septiembre, "llevó un poco más de tiempo", si bien ha dicho que es "el tiempo normal por la complejidad de la operación y los múltiples contratos". Con la nueva etapa, ha avanzado que ya trabajan en gestión comercial para conseguir nuevos contratos, principalmente buques de tipo medio.

Méndez, que también ha puesto en relieve la labor de la Xunta y el esfuerzo de Pymar, ha elogiado a la plantilla por "su calidad y aguante". "Estamos todos en la misma dirección, y eso nos llevará a aguantar todas las dificultades", ha exclamado.

Acerca del ferry para Transmediterránea, ha explicado que tiene 139 metros y 22 de manga, contará con los más novedosos avances tecnológicos y soluciones de eficiencia y respeto al medio ambiente, tendrá una capacidad de 1.500 pasajeros, 450 vehículos y 600 metros lineales de carga y su plazo de entrega es de 14 meses pero estará listo, ha asegurado, "en 12 meses".

NAVAL GALLEGO

En su intervención, Feijóo ha aludido, asimismo, al conjunto del sector naval gallego, y ha manifestado que está "satisfecho" de la situación en la que se encuentra. "De lo que había a lo que hay... Estamos haciendo barcos para Perú, México, Noruega, Indonesia, Rusia, Groenlandia...", ha subrayado.

En esta línea, ha hecho especial hincapié en México, ya que "dio una enorme oportunidad" al naval gallego con "dos floteles que fueron sin duda la salvación" de Barreras y Navantia. "Sin ese flotel y la participación de capital de la industria petrolera mexicana en ese momento, ese astillero no habría tenido oportunidades", ha rematado.

En cuanto al futuro, ha abogado por que los astilleros apuesten por diversificar, por la innovación tecnológica y por la formación. "Galicia tiene un futuro esperanzador", ha incidido, reparando en que el 55% de los contratos firmados en España en 2016 proceden de Galicia, comunidad que tiene una carga de trabajo acumulada de 2.600 millones de euros.

