Fuga de la nota al verso: los cantantes se lanzan a escribir libros de poesía

"Dentro de mi estilo puedo contar muchas cosas, pero necesitaba abrirme un poco y encontrar nuevas fórmulas para expresarme", confesaba El Chojin en una reciente entrevista para 20minutos. El cantante y compositor de rap acaba de lanzar un libro-disco, Recalculando ruta, lleno de poesía para lograr lo que la canción no puede contar. Al igual que el rapero, multitud de cantantes se pasan al papel con la intención de probar otro canal artístico en el que expresarse.

El trabajo del cantautor no dista del de poeta o el de escritor. El marco cambia, pero los sentimientos fluyen de igual manera e, incluso, mejorando lo que el espacio hermético del ritmo no puede conseguir. La moda de pasarse a los libros viene, cómo no, del otro lado del charco.

El cantante Leonard Cohen, fallecido el año pasado, tuvo una sólida carrera como poeta además de como músico. Cuando recogió el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2011, declaró que la poesía "viene de un lugar que nadie controla, que nadie conquista".

No es el único galardón literario concedido a un cantante. Bob Dylan recibió, no sin poca controversia, el premio Nobel de Literatura de 2016. El jurado de la Academia sueca falló a su favor «por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la música norteamericana».

En España, muchas editoriales están apostando por cantantes que deciden dar el primer paso en el mundo del verso escrito. Es el caso de Frida Ediciones, que ha editado a cantantes como Pedro Guerra, Rayden, Ismael Serrano o Marwan.

Nacida en el año 2014 gracias al esfuerzo del cantante Diego Ojeda –que cuenta con 4 libros de poesía publicados–, Frida comenzó con el objetivo de publicar libros de poesía, un género hace años minoritario y que poco a poco se va haciendo un hueco en las estanterías españolas.

La clave, el precio y el cuidado del producto

A base de fichar a muchos artistas conocidos entre nuestras fronteras, algunos de los libros publicados por la editorial han conseguido escalar hasta el número 1 de ventas despachando miles de copias, como en el caso de La triste historia de tu cuerpo sobre el mío, del cantautor Marwan, o Herido diario, elaborado por el cantante de rap Rayden (David Martínez).

Otra de las claves de su éxito es el cuidado diseño de cada libro, la mayoría ilustrados por Cristina Reina, que elabora unos dibujos minimalistas que emocionan. Y otro dato fundamental: el precio. La mayoría de sus ejemplares rondan entre los 10 y los 14 euros, con lo que cualquier bolsillo –especialmente el de los más jóvenes– puede permitírselos.

Las redes sociales han impulsado el altavoz de Frida Ediciones, que se han valido de la presencia virtual de sus autores para conseguir competir con las grandes editoriales. Paso a paso, la compra en la librería tradicional se sustituye por el pedido a través de internet, donde este sello independiente se mueve como pez en el agua.

Está claro que la llamada de las letras de muchos cantantes está de moda y supone un beneficio extra a un sector que tirita ante la política del IVA y del recorte cultural.