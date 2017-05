Gastón exige al Gobierno central "voluntad" para evitar el cierre de la central térmica de Andorra

Gastón se ha reunido este viernes en Madrid con el consejero delegado de Endesa, José Bogas Gálvez, para analizar las alternativas que eviten el cierre de la térmica de Andorra, después de que Enel, la principal accionista de Endesa, anunciara el pasado jueves, 4 de mayo, su intención de cerrar sus centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) el 30 de junio de 2020.

"Nosotros no estuvimos en la junta de accionistas de Enel, el consejero delegado de Endesa sí estuvo y nos ha manifestado que en ningún caso hubo una determinación sobre el cierre de las dos centrales térmicas", ha dicho Gastón tras su encuentro con Bogas.

En todo caso, sería necesario realizar inversiones en esta planta para garantizar su futuro y se barajaban unos costes de entre 200 y 230 millones, pero la empresa ha trabajado para ajustar esas cifras y "ahora los costes que tienen encima de la mesa para acometerlas han bajado sensiblemente, estaríamos hablando de unos 180 millones de euros".

La consejera ha comentado que "más que el número en sí, el gesto con el que nos hemos quedado -de esta reunión- es que ellos siguen insistiendo en tratar de acometer esas inversiones", pero "somos realistas, los tiempos están marcados, el 30 de junio de 2020, los plazos siguen apremiando", ha advertido.

En este punto, Gastón ha asegurado que el Gobierno aragonés y Endesa "echan de menos" un movimiento del Ejecutivo central y que demuestre su voluntad por garantizar el futuro de la central térmica de Andorra. "Nosotros mostramos total colaboración, pero no es cuestión de que la pelota esté en su tejado, sino de quien puede ir a Bruselas, llevar a cabo esa tarea y ese solamente puede ser el Gobierno de España".

"ES REMEDIABLE"

La consejera ha recordado que el Ejecutivo central aseguró al Gobierno de Javier Lambán que había acudido a Bruselas para trabajar por el futuro de la térmica, pero en su viaje a la capital europea el presidente aragonés pudo comprobar que "no se había hecho absolutamente nada".

A pesar de esa "falta de voluntad, todo es remediable, todavía estamos a tiempo. Si todavía no se ha hecho nada, solo pedimos que de forma urgente se inicien todos esos trámites porque no son rápidos", para evitar el cierre.

Respecto a los plazos para acometer las inversiones en la térmica de Andorra o proceder a su cierre, la consejera ha observado que "en ese aspecto no hay ningún cambio". La directiva europea marca el 30 de junio de 2020 como fecha límite, de modo que "el 1 de julio si no se han llevado a cabo esas inversiones la central no puede producir".

EL TIEMPO EN CONTRA

"Lo óptimo sería un plazo de unos dos años para acometer esas inversiones, pero no quiere decir que 2018 sea una fecha límite para tomar esa determinación", dado que "podría ser hasta el propio día 30 de junio -de 2020- cuando se tomara esa decisión que conllevaría que si no se han llevado a cabo las inversiones se tendría que suspender la actividad o cerrar el 1 de julio de 2020".

En su opinión, "empresarialmente, teniendo en cuenta que son dos años para llevar a cabo las inversiones, lo óptimo sería acometerlas cuanto antes mejor" y por ello ha apremiado al Gobierno de España a que busque alternativas para la central que garanticen su futuro.

"Que se pongan manos a la obra porque corren los tiempos, los tiempos van en contra de la central de Andorra y en contra de la supervivencia económica de gran parte de la provincia de Teruel", ha dicho tajante Gastón.

