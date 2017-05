El PSOE pide pensión para todos los huérfanos, aunque sus madres no cotizaran

El PSOE ha pedido que se garantice a todos los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género una pensión de orfandad aunque sus madres no hubieran cotizado a la Seguridad Social, ya que actualmente esos niños no cobran nada.

A través de una proposición de ley, el PSOE reclama a todos los grupos parlamentarios que el próximo martes apoyen por unanimidad esta propuesta, con la que se quiere corregir la situación de los menores huérfanos que no perciben ninguna pensión porque sus madres no cumplían los años de cotización exigidos o porque nunca habían trabajado.

"Lo que queremos con esta iniciativa es que no haya ni un solo menor huérfano por violencia de género en este país que no tenga una pensión de orfandad", ha asegurado la portavoz socialista Ángeles Álvarez, a partir de la aprobación de la reforma propuesta respecto a la Ley General de la Seguridad Social de 2015.

Con la reforma que reclaman los socialistas, los hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género que no habían cotizado suficientemente tendrán derecho a una pensión mínima de 677 euros; en el caso de las madres que cumplían el requisito de cotización, elevar para el cálculo del 52 % actual al 70 % de la base reguladora.

Además, en el caso de que la víctima tuviera más de un niño, el cálculo de la pensión de orfandad se haría sobre el 118 % de la base reguladora, detalla el PSOE.

"Cada semana hay un huérfano por violencia de género que se incorpora a las estadísticas de orfandad y muchos de ellos no perciben ningún tipo de prestación a pesar de las reformas que se han hecho", ha denunciado Álvarez, quien ha explicado que desde que se contabilizan los menores huérfanos en 2013 ascienden a 169 los niños que han perdido sus madres por esta causa.

Esperamos que el martes sea debatida y sea votada por unanimidad de todos los miembros de la Cámara

Ante la gravedad de esas cifras, la portavoz socialista ha explicado que no se puede aplazar al Pacto de Estado sobre Violencia de Género que se está debatiendo en el Parlamento para legislar sobre estas situaciones.

"Esperamos que el martes sea debatida y sea votada por unanimidad de todos los miembros de la Cámara", ha dicho Álvarez, quien ha confiado en que la proposición de ley será apoyada "por cada uno de los diputados que forman parte del Congreso, incluidos los del PP".

Para la diputada socialista, "no hay motivos para decir que no, ni siquiera un motivo presupuestario" porque ha recordado que "los asesinados de las víctimas ya no tiene derecho a percibir la pensión de viudedad y por tanto esas aportaciones que hace el Estado a los viudos, en estos casos no se hacen y esa partida presupuestaria debe cubrir los derechos que se quieren garantizar con esta reforma".

Álvarez ha lamentado que muchas de las víctimas de violencia machista tuvieron que abandonar el mercado laboral por esas circunstancias y ahora sus hijos "no cobran ni un euro".

Junto a esta corrección de las pensiones de orfandad, el PSOE cree que deben aprobarse otras medidas para los menores, como garantizarles apoyo socioeducativo y trasladar a las familias que acogen a esos huérfanos los derechos de sus madres como maltratadas, como la prioridad de las víctimas de violencia de género en el acceso a una vivienda protegida.

No obstante, estas medidas, junto a una batería de propuestas, serán trasladas por el PSOE en el seno del Pacto de Estado, ha concluido Álvarez.