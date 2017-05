Albert Rivera se muestra favorable a un PHN y critica el uso político que se ha hecho "de una necesidad"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que es favorable a un Plan Hidrológico Nacional (PHN), pero, en su opinión, necesita hablar de toda España, convocarse una mesa de negociación y que el proyecto garantice un bien "que es de todos los españoles",

que esté basado en el consenso y en criterios técnicos y medioambientales.

En el Foro Nueva Murcia, celebrado en el Casino, y preguntado por si son favorables a nuevos trasvases de agua desde el Duero, Ebro o Tajo Medio para redotar la cabeza del Tajo y posibilitar que llegue agua a la cuenca del Segura y si votarían en el Congreso una propuesta para esa interconexión de cuencas, ha señalado que lo primero que deberían hacer los políticos es "sacar nuestras zarpas del agua" porque "se ha hecho uso de la necesidad".

Así ha señalado que echa de menos que haya "valentía" por parte del Gobierno para convocar una mesa para hablar de este asunto, ha afirmado, "si el Gobierno toma esa bandera, estaremos en esa mesa. Los técnicos serán los que tengan que poner un proyecto para acabar con el déficit hídrico, con un PHN basado en parámetros técnicos y medioambientales".

En su charla, Rivera ha hablado también de la importancia de la regeneración democrática, "hay que atajar la corrupción" aunque también de que el país no se quede paralizada por ello, destacando que su partido "no tiene complejos para hablar con los adversarios" y llegar a entendimientos. Así ha hecho mención a la importancia de negociar los Presupuestos Generales del Estado, frente a un partido, Podemos, que "reniega del pasado, que no tiene proyecto de futuro y convierte en enemigo a quien piensa distinto".

En cuanto a la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como presidente de Murcia y sobre que no dejara el acta de diputado, Rivera ha recordado que se han suprimido los aforamientos y que Ciudadanos ha conseguido que en Murcia "haya un gobierno sin sospechas de corrupción", y en este sentido, ha descartado que el PP vaya a frenar ese cambio en el Congreso o el Senado; "sería una barbaridad".

Ha apuntado que el documento para suprimir este privilegio a nivel nacional lleva dos meses en la mesa de Rajoy. "Hay consenso en la sociedad sobre este asunto, que está en el acuerdo investidura. No tener privilegios debe ser un orgullo, no una desigualdad. Lo impulsaremos en las doce comunidades autónomas donde tenemos presencia, pero dependemos de las mayorías y el PP y el PSOE y Podemos deben sumarse. Si solo dependiera de Cs, lo podríamos hacer la semana que viene".

En el Foro Nueva Murcia, ha insistido que la corrupción daña al país por eso entre las prioridades que se marca la formación naranja para los próximos años se encuentran la regeneración de las instituciones, "hay que luchar contra la corrupción", incluso, ha señalado, regenerar los partidos políticos, "abrirlos a la sociedad civil, no ser cotos cerrados".

Otro de los pilares de Ciudadanos es la "revolución" educativa, "convertiremos la Educación en nuestro petróleo; es nuestra obsesión porque quien no cuida el conocimiento, no tiene futuro", y una revolución laboral, "apostar por un mercado flexible y más justo". Tras lo que ha señalado como reto para 2019 "presentar un proyecto alternativo, con sensatez y un fin de ciclo".

No somos partidarios de gastar más, "sino de invertir mejor", ha explicado como proyecto económico de Cs, y de trabajar para que el Gobierno empiece en 2018 a bajar impuestos a la clase trabajadora, "tan dañada por la crisis". Así ha hecho mención a la bajada del IRPF conseguida en Andalucía o la supresión del Impuesto de Sucesiones en Murcia.

Sobre la situación de la energía fotovoltaica, el líder de Ciudadanos ha destacado que primera ley para suprimir el Impuesto al Sol partió de su grupo parlamentario, pero la vetó el PP. "Nos hemos sentado a negociar con un gobierno que no cree en un modelo de renovables, y debemos convencer al ministro de que las renovables son el futuro. No tiene sentido que quien contamina menos pague más. Hay una mesa abierta, ya se han celebrado dos reuniones, y esperamos convencer al Gobierno", ha señalado Rivera.

Acerca de las inversiones del Corredor Mediterráneo, el presidente de Cs ha afirmado que "el mejor compromiso para su puesta en marcha es poner dinero en los presupuestos, y a pesar de las dificultades del déficit, hay casi 3.000 millones gracias a Cs en los presupuestos para el Corredor Mediterráneo. Y uno de cada siete euros que se invertirán en el mismo lo serán en la Región de Murcia. Nuestro compromiso es mejorar estas aportaciones en los próximos años, y lo estamos exigiendo en nuestras negociaciones presupuestarias con el PP".

Finalmente, Albert Rivera se ha mostrado optimista, "este país va a volver a levantarse", y 2019 será el año de "consolidación y salto" para Ciudadanos, "donde conseguiremos gobernar regiones y ayuntamientos y prepararnos para llegar a gobernar España" con "trabajo duro, honradez, para que los españoles vuelvan a confiar en nosotros, y humildad, porque un día se está arriba y otro abajo".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Región de Murcia, Miguel Sánchez, fue el encargado de presentar a Rivera ante los asistentes al Foro Nueva Murcia, destacando que "la última vez que estuvo en nuestra Región, estábamos inmersos en plena campaña electoral".

A pesar de ello, "no descargó promesas irrealizables o regaló los oídos de los que pudieron compartir tiempo con él. Habló desde el sentido común, propuso soluciones basadas en el consenso y reafirmó lo que luego demostraría: que había una nueva forma de hacer política, que era posible salir del empate infinito y de las trincheras ideológicas. Hoy, el proyecto de Ciudadanos es el proyecto de España, y estoy convencido de que Albert Rivera será el próximo presidente de nuestro país".

Consulta aquí más noticias de Murcia.