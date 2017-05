Roban el manuscrito de una precuela de 'Harry Potter' escrito por J. K. Rowling

El departamento de Policía de West Midlands (Reino Unido) está intentando localizar un manuscrito escrito de puño y letra por J. K. Rowling de una precuela de la saga Harry Potter.

The handwritten postcard by @jk_rowling was purchased to raise money for charity. #Harrypotter fans if you have any info please call 101 ⚡️ pic.twitter.com/ijBtgrxHIL