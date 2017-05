¿Qué aseguradora penaliza más según el número de partes que des?

Antes de contratar el seguro del coche debes saber que el precio de tu póliza puede variar dependiendo el número de partes de accidentes que generes. También influye el riesgo que presente tu perfil de conductor y el tipo de vehículo que conduces. Da igual los años que lleves como asegurado, en el momento que presentas un parte de accidente, el precio del seguro puede ser el doble del precio inicial, incluso hay casos en los que las compañías rechazan a clientes con muchos partes.

En arpem.com han elaborado un informe comparativo de las penalizaciones por siniestro en España. En este informe muestran el incremento que aplican las principales aseguradoras a los nuevos clientes en función del número de partes acumulados en la historia de cada conductor. Para elaborarlo han utilizado el comparador de seguros, además de los tarificadores online de las aseguradoras. Han usado el perfil de una persona de 35 años que lleva más de 10 asegurada, que conduce un Volkswagen Polo y reside en Madrid, pero variando el número de partes declarados. Los resultados han sido los siguientes:

Los que menos penalizan

Si hablamos de una póliza a todo riesgo, son Allianz, Nuez y Plus Ultra quienes no penalizan a un cliente nuevo que haya declarado un solo parte de responsabilidad civil (cuando causamos daños a terceros). Los que menos subidas aplican a sus primas y ofrecen el seguro más económico para este caso son Pelayo (+2%) y Mutua Madrileña (+3%), mientras que Nuez y Direct ofrecen el seguro más económico en esta situación.

En el caso del seguro a terceros, son Allianz, Direct, Fénix Directo, Génesis, Reale y Regal las que no tienen en cuenta el primer parte de daños a terceros. Entre las que sí lo hacen, MMT (+5%) y AXA (+6%) son las que menos incrementan la prima. Pelayo ofrece el producto más barato en este caso.

Por su parte, Allianz, AXA, Direct, Fénix Directo, Génesis, Nuez, Plus Ultra y Regal no penalizan por un parte de responsabilidad civil en el caso de terceros ampliadol. Las que menos penalizan un parte de responsabilidad civil en este caso son Pelayo y Zurich (ambas con una subida del 4%). Nuez repite como el seguro más económico como en el caso de la póliza a todo riesgo.

Cuando demos partes por daños propios (cuando causamos daños materiales a nuestro vehículo), las únicas compañías que penalizan por el primer parte de daños propios en la póliza a terceros son AXA, Balumba, Catalana Occidente, Direct, Qualitas Auto, Reale y Seguros Bilbao.

En la modalidad de seguros a terceros sólo penalizan por el primer parte Qualitas Auto, Reale, Balumba, Catalana Occidente, Seguros Bilbao y Fiatc, siendo esta última la que menos penaliza (+8%).

La mayor parte de las compañías penalizan más un parte de responsabilidad civil que uno de daños propios. Aseguradoras como MAPFRE, Mutua Madrileña, Allianz, Fénix Directo, Génesis, Liberty, Pelayo, Regal y Verti suben la prima por dar partes de responsabilidad civil y sin embargo no penalizan al declarar siniestros de daños propios. Plus Ultra es la única que no sube la prima en ninguno de los casos.

Las que más penalizan

Next Seguros es la única compañía que deja de ofrecer tarifas a la hora de declarar un parte, ya sea de responsabilidad civil o de daños propios; por lo que no asegurarán nuestro perfil. Si nunca has presentado un parte, la póliza que mejor se adecua a tu situación es la de Tú eliges de MAPFRE. La situación cambia al declarar un siniestro, aquí la prima incrementa su precio entre un 133% y un 166%, según la modalidad del seguro.

A partir de dos partes de responsabilidad civil el mismo año, muchas compañías dejan de asumir el riesgo y optan por no renovar el seguro. En siniestros de daños propios, este rechazo comienza a apreciarse tras el tercer parte.

Debes saber que si llegase el caso de que ninguna aseguradora quiera asegurarte debido a tu historial de siniestralidad, deberás acudir al Consorcio de Compensación de Seguros, el cual tramitará el seguro obligatorio para poder circular con tu vehículo.