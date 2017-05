Whatsapp permitirá aplicar filtros a las fotos y vídeos

La gran novedad de la próxima actualización de la app de mensajería instantánea Whatsapp será la posibilidad de incluir filtros a imágenes, vídeos y GIFs, una herramienta que ya incluyen aplicaciones como Instagram y Snapchat.

La novedad ha sido revelada por WABetainfo, pero de momento no hay muchos más datos al respecto. Se sabe que está en pruebas pero no se sabe si llegará a iOS, a Android o a ambos sistemas ni en qué actualización.

Con estas nuevas opciones, Whatsapp seguirá acercándose a los usuarios jóvenes, una estrategia que ya inició con el añadido de las historias de Whatsapp y que generó bastantes opiniones negativas.

Probablemente esta nueva función no produzca tanto revuelo, ya que no cambiará de forma significativa el funcionamiento de la aplicación sino simplemente dará la posibilidad de aplicar filtros a los contenidos que se comparten.

NEWS:

WhatsApp will let you to insert filters on images, videos and GIFs!