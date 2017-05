El novio de la cantante de Macedonia le pide matrimonio en directo en Eurovisión

Este jueves se celebró la segunda semifinal de Eurovisión en el Centro de Exposiciones de Kiev, Ucrania, y no fue una buena noche para la apuesta de Macedonia, ya que su canción, Dance Alone, no consiguió pasar el corte y se queda fuera de la final de este sábado.

Sin embargo sí que fue una buena noche para Jana Burčeska, la cantante que defendía el tema de Macedonia. Durante una de las conexiones que los presentadores de la gala hacen desde los sets de los diferentes países, donde entrevistan a sus representantes, pasó algo inesperado.

Tras hacer varias preguntas a Burčeska y descubrir que está embarazada, el presentador le preguntó por el padre de la criatura, el novio de Jana, Alexander, que estaba justo al lado de ella.

Ya compinchados, el presentador preguntó al novio si no tenía nada que decir. Entonces el joven tomó el micro, sacó del bolsillo una cajita, se arrodilló y anillo en mano hizo la pregunta: ¿quieres casarte conmigo? La respuesta fue un sonoro sí.

Esta es la decimo séptima participación en Eurovisión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que debutó en 1998. Jana Burčeska fue elegida de forma interna por la televisión pública de su país.

Allí es muy conocida por concursar en la primera edición de Macedonian Idol en 2011 y por su participación en varias ediciones del Skopje Fest.