281 activistas por los derechos humanos fueron asesinados en 2016, casi el doble que en 2015

La líder hondureña Berta Cáceres, asesinada en La Esperanza en marzo de 2016. (THE GOLDMAN ENVIRONMENTAL PRIZE)

La líder hondureña Berta Cáceres, asesinada en La Esperanza en marzo de 2016. (THE GOLDMAN ENVIRONMENTAL PRIZE)

"Líderes y lideresas comunitarios, profesionales de la abogacía, periodistas y otros defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo afrontan niveles inéditos de persecución, intimidación y violencia", advirtió Amnistía Internacional este martes en la presentación de una nueva campaña global que, bajo el título 'Valiente', pide el fin de la avalancha de ataques contra personas que luchan contra la injusticia.

"Lo que presenciamos hoy es una agresión descomedida por parte de gobiernos, grupos armados, empresas y otros actores con poder contra el derecho mismo a defender los derechos humanos. Las personas que los defienden son quienes llevan la peor parte de esta agresión de dimensiones globales", denunció Salil Shetty, el secretario general de Amnistía Internacional.

"Del presidente Putin al presidente Xi y el presidente Al Sisi, líderes en todos los continentes están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria. Al despojarlas de su derecho a protestar, colocarlas bajo vigilancia y convertirlas, junto a sus comunidades, en blanco de acoso, amenazas y agresiones físicas, los gobiernos están cortando el suministro de oxígeno a quienes defienden nuestros derechos".

En su informe, Amnistía Internacional detalla los peligros sin precedentes que afrontan quienes defienden los derechos humanos. Se ha convertido en una persecución cada vez más letal: En 2016, 281 personas perdieron la vida en todo el mundo por defender los derechos humanos, frente a las 156 que murieron en 2015.

Más de la mitad de los homicidios de 2015 y más de tres cuartas partes de los de 2016 se cometieron en el continente latinoamericano. El 49% de los defensores y defensoras que murieron en 2016 trabajaban sobre problemas de tierras, territorio y medio ambiente, y entre ellos había muchos pertenecientes a pueblos indígenas.

Amnistía denuncia que en muchos países las muertes de estas personas raramente son investigadas en profundidad, quedando los crímenes en su mayoría impunes. Berta, Abdul, Gloria, Marcel o Emilsen eran algunos de ellos y fueron asesinados por la defensa de sus territorios contra las minas de carbón o los derechos de los indígenas.

Herramientas para la represión de defensores de DD HH

La combinación de vigilancia masiva, nuevas tecnologías, procesos judiciales desgastantes y represión de protestas pacíficas ha creado un nivel de peligro sin precedentes para los y las activistas de derechos humanos, advierte el documento.

Entre las nuevas tendencias está el uso generalizado de las nuevas tecnologías y la vigilancia selectiva, incluso a través de Internet, para amenazar y silenciar a los activistas.

El gobierno de Bahréin hace un seguimiento a activistas de derechos humanos exiliados utilizando programas espías, y gobiernos de todo el mundo ordenan a las empresas que revelen claves de cifrado y descifren comunicaciones personales en línea sin pensar en las consecuencias. En el Reino Unido, la policía ha puesto a periodistas bajo vigilancia con el fin de identificar sus fuentes.

Vigilancia masiva, nuevas tecnologías, procesos judiciales desgastantes y represión de protestas pacíficas ha creado un nivel de peligro sin precedentes para los activistas En lugares como México y Rusia, redes de troles están generando cada vez más campañas de desinformación que se convierten en tendencia y cuyo objetivo es desacreditar y estigmatizar a quienes defienden los derechos humanos.

Amnistía Internacional señala que en 2016 en al menos 22 países hubo personas a las que mataron por defender pacíficamente los derechos humanos; en 63 países los defensores y defensoras fueron objeto de campañas de desprestigio; en 68 países los arrestaron o detuvieron solo por su labor pacífica; y en 94 países recibieron amenazas o sufrieron agresiones.

A la luz de los peligros inéditos que afronta la comunidad de activistas de derechos humanos, Amnistía Internacional lanza una nueva campaña, Valiente, que pide a los Estados que reconozcan el trabajo legítimo de quienes trabajan para defender la dignidad inherente y la igualdad de derechos de todas las personas, y que garanticen su libertad y su seguridad.

"Hay muchas personas aquí y ahora, ya sean como Malala Yousafzai o como Chelsea Manning, que están asumiendo muchos riesgos por nosotros", defiende Amnistía que ha aprovechado la presentación de la campaña en España para dar a conocer la peligrosa labor de defensa de los derechos humanos de un periodista eritreo, Dessale Berekhet, y del líder indígena guatemalteco Pascual Bernabé Velásquez.

Dessale Berekhet, periodista eritreo en el exilio.

Berekhet trabajó como periodista en Eritrea hasta la campaña de represión emprendida por las autoridades en septiembre de 2001 que cerró los medios privados en el país.Después, comenzó a trabajar como periodista independiente, pero tuvo dificultades con la censura. En 2009 muchos de sus colegas fueron encarcelados y temió por su propia seguridad. El 1 de septiembre de 2010 abandonó el país. Primero estuvo dos meses en Sudán y, más tarde, pasó a Uganda, donde junto a otros periodistas fundó una web que denunciaba la situación de represión que se vive en Eritrea. La web fue hackeada en varias ocasiones y la situación era peligrosa.

Entonces, la red internacional de ciudades Refugio (ICORN por sus siglas en inglés) le acogió como escritor invitado en Bø, Noruega de 2012 a 2014. En 2014, Dessale Berekhet fundó el club PEN de Eritrea junto con otros colegas en el exilio. Actualmente, está involucrado en el movimiento "Bright Future" para movilizar a la juventud eritrea en el exilio con el objetivo de conseguir un cambio político pacífico en su país. Berekhet ha publicado dos libros culturales y ha escrito cinco libros para niños en los idiomas locales Tigre y Tigrigya.

Pascual Bernabé Velásquez, contra las hidroeléctricas

Pascual Bernabé Velázquez (61 años), es un líder indígena Maya Q’anjob’all en Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica. Es hijo de padre y madre indígenas y campesinas, que han dedicado casi toda la vida al trabajo en las Fincas cafetaleras de la costa Sur. Como él mismo reconoce “por situaciones de pobres cursé únicamente el Sexto Grado de Primaria en la Escuela, ya no tuve mas oportunidad… Pero los azares de la vida y la pobreza me han dado una Universidad que es conocer los problemas de nuestros pueblos, eso me ha llamado a reflexionar grandemente y de repente transformar algun día las cosas”. Pascual Bernabé es uno de los numerosos defensores de derechos humanos que se ha opuesto a la la instalación de las hidroeléctricas en su comunidad y por ello, personas como él han sufrido acoso, persecución, intimidación y numerosos procesos penales en su contra.