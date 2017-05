El PAR quiere que la capital aragonesa sea ciudad de referencia del sur de Europa

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, este partido está trabajando en el diseño de un modelo de ciudad que haga de ella un lugar "cómodo para los zaragozanos, que fomente el empleo, que sea un motor no solo de la Comunidad, sino fuente de riqueza" para quienes viven en ella, "con una proyección exterior que ahora no existe".

Ha agregado que Zaragoza debe tener "poder de atracción de inversiones, de proyectos culturales y educativos" y con esta finalidad el Partido Aragonés ha organizado cuatro jornadas, con cuyas conclusiones quiere elaborar un modelo de ciudad "definido e innovador, actualizado, urbano cien por cien y atractivo para la gente".

Este modelo tendrán también una "perspectiva aragonesista" y atenderá no solo a la ciudad, sino al área metropolitana y a las sinergias que se pueden establecer económicas, laborales y sociales.

Este jueves se ha celebrado la primera sesión en la Cámara de Comercio de Zaragoza con el título el 'Futuro urbano, económico y sostenible de Zaragoza'. Le seguirá otra en junio sobre conocimiento y talento, una tercera en septiembre sobre la Zaragoza participativa y la última en noviembre analizará el proyecto aragonesista de ciudad.

Larraga ha detallado que se va a contar con ponentes de prestigio y que "tengan cosas que decir" y también se van a mantener reuniones con diferentes colectivos "para poder conformar un modelo de ciudad innovador, nuevo, fresco y aragonesista".

PROGRAMA ELECTORAL

El presidente del PAR-Zaragoza ha explicado que con las conclusiones de estas jornadas y el trabajo paralelo que se está desarrollando desde hace un año su partido va a elaborar un modelo de ciudad que se presentará de cara a las próximas elecciones municipales.

Larraga se ha mostrado confiado en que en esos comicios el PAR recupere la presencia en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, tras "cuatro años perdidos" por el actual equipo de gobierno de Zaragoza en Común, que está en minoría, y "no tiene un proyecto de ciudad", sino que está "a verlas venir" y se centra en la gestión del día a día, pero "sin proyección" de futuro.

Según ha comentado, el gobierno de la ciudad "choca continuamente con muchos sectores", no cuenta con el apoyo del sector productivo y del comercio, "a veces no tiene el apoyo de sus socios" políticos y se caracteriza por una "política errática", algo que "no es bueno para la ciudad".

La jornada de este jueves ha sido presentada por el presidente del PAR, Arturo Aliaga, y moderada por el secretario general del Comité Local de Zaragoza, Óscar Cámara.

En ella, han intervenido el catedrático de finanzas de la UZ y director de GIECOFIN, Luis Ferruz; la arquitecta especialista en edificación y especialista en trabajos especializados en Intervención en el Patrimonio Histórico, Elena Vallino, y el ingeniero de telecomunicaciones, Miguel Ángel Agustín, que en 2014 fue nombrado ingeniero del año por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón.

