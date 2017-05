La Asociación Clara Campoamor se personará en la causa contra el padre del niño asesinado y ofrece su apoyo a la madre

Así lo ha confirmado a Europa Press la presidenta de la entidad, Blanca Estrella Ruíz, quien ha matizado que la próxima semana valorará la asociación si se personará como acusación popular o particular, para lo que se pondrán en contacto con la madre del niño.

"Ni un niño más", ha afirmado la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, quien ha trasladado a la madre del niño fallecido "todo" su "cariño y apoyo". "Aquí estamos para lo que haga falta", ha manifestado.

Blanca Estrella Ruíz ha tachado de "vergüenza" que maltratadores tengan derecho en España a régimen de visitas de sus hijos. "No sólo la ley que protege a los niños, hay que tener también sentido común", ha demandado a la justicia.

Así, ha recordado que según la ONU los menores "no pueden vivir entre violencia", por lo que ha apelado al "sentido común". "Un juez tiene que ser más rápido", ha reclamado porque "los niños no pueden estar en esas manos (de maltratadores)". "La custodia compartida con un violento o maltratador no puede ser", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.