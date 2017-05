Paz Vega: "La tele sirve a los que empiezan para entrenar y aprender"

Paz Vega regresa a España, después de una prolífica carrera en EE UU, por una buena razón: protagoniza la serie Perdóname, señor en Telecinco, aún sin fecha de estreno.

La andaluza interpreta a Lucía, una joven que se marchó de su pueblo, Barbate (Cádiz), por la llamada de la vocación religiosa. Cuando regresa 20 años después a su tierra natal por un cambio de destino en su congregación, descubrirá que el narcotráfico han comenzado a destruir la vida de la pequeña localidad.

Vuelve a vivir a España coincidiendo con el estreno de Perdóname, señor. ¿Qué le atrajo de la serie para que decidiera trabajar en ella?

Básicamente la historia en sí. Cuando me presentaron los guiones me dieron a leer los cuatro primeros capítulos. En cuanto ojeé el primero vi la historia y pensé que el personaje al que interpreto, Lucía, es un regalazo para mí. Ella parte de unas circunstancias especiales y tiene todos los elementos para ser un gran papel. No tarde nada en contestar a los productores de la serie y decirles que estaba encantada de participar en este proyecto.

Hábleme de Lucía, una mujer que pretende cambiar el mundo ella sola.

Lucía salió de su pueblo y dejó atrás unos amigos, una familia... Ella creía que estaba todo bien pero, cuando vuelve, se encuentra con que todo se ha derrumbado y entonces su mundo se viene abajo. Con la moral que tiene como religiosa intentará cambiarlo, otra cosa es que ayude o entorpezca la situación, lo comprobaremos a lo largo de la serie.

En la ficción la vemos rodeada de muchos actores jóvenes (Andrea Duro, Jesús Castro...). ¿Están ahora más preparados que cuando usted comenzó en televisión?

Siempre ha habido actores jóvenes muy preparados y con vocación. Cuando un actor tiene verdadera vocación y lo lleva en la sangre se nota. La televisión, al igual que en mis comienzos, sirve a los que empiezan para entrenar y aprender mucho. Recuerdo cuando empecé que estaba rodeada de grandes artistas y era como una esponja, aprendía constantemente.

La televisión en España está viviendo una edad dorada. ¿La cambia por el cine?

Es verdad que, actualmente, muchas ficciones de televisión superan a una película. Antes la tele era el hermano pequeño del cine y ahora compiten perfectamente. De hecho, las series españolas se están exportando a todo el mundo, tienen muchísima calidad.

Hemos podido verla en la primera temporada de The O. A., de Netflix. ¿Estará en la segunda?

Ahora mismo se está escribiendo el guion. Estaré, pero de momento no puedo decir mucho más. También es parte del encanto de esa serie, la gente que la empezó a ver no sabía nada y por eso se sorprendió tanto. Seguro que los nuevos capítulos gustarán.

BIO: María de la Paz Campos Trigo (Sevilla, 1976) alcanzó la fama en España por sus papeles en series como 7 vidas y Compañeros, y en películas como El otro lado de la cama. Spanglish fue su primer largometraje en Estados Unidos, donde ha realizado trabajos en series de televisión.