Begoña Villacís: "Carmena desteje por la noches lo que su equipo de Gobierno teje durante el día"

A esta runner amante de los animales no le gustan las «etiquetas» de izquierda y derecha. «La gente quiere soluciones», asegura la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Begoña Villacís tiene claro que desde el centro político se solucionan mejor los problemas de los ciudadanos: «Hay que ser pragmático, como dice Macron (nuevo presidente francés)».



Casi dos años después de las elecciones municipales, ¿qué cambios ha notado en el Ayuntamiento de Madrid?

Creo que ha habido un cambio pero no a mejor. La ciudad está bastante paralizada y absolutamente bloqueada. En un momento en que todas las ciudades del mundo están evolucionando rápidamente y creciendo Madrid se está quedando atrás. Se ha hecho mal en la parte económica, en la parte de las inversiones y en la parte social.



¿Qué ha hecho bien el Gobierno de Carmena en este tiempo?

La ciudad está bastante paralizada y absolutamente bloqueada Yo diría dos cosas: que se han tomado más en serio la contaminación y la participación ciudadana. En eso nosotros les apoyamos.

La limpieza es ya el primer problema de la ciudad para los madrileños. ¿Se están tomando las medidas adecuadas para mejorar el servicio?

Los grandes problemas de la ciudad, como la limpieza o los baches, no se han arreglado. Ellos están más a otras luchas ideológicas y no se preocupan de lo básico, que es que la gente pueda salir de sus casas y que su calle esté limpia, las aceras en buen estado y las carreteras sin socavones.



¿Y ustedes se hacen reproches?

Sí, claro. Hemos tenido que aprender mucho porque ignorábamos lo que desconocíamos. Ahora estamos mucho más preparados. Hace dos años no lo estábamos tanto.



Parece que las aguas andan revueltas en Ahora Madrid tras las salidas de Mayer y Sánchez Mato de Madrid Destino y la polémica con el Open Tenis.

Esto es una maniobra evidente de Mato (delegado de Hacienda) y Mayer (delegada de Políticas de Género) de sacar justo la noticia justo antes de la celebración del Open de Tenis. Es una inversión privada que a ellos les genera aversión. A ellos les gustaría que Madrid no tuviese un Open de Tenis. Por eso les genera un rechazo y por eso han sacado la noticia el día antes. Y lo han hecho pasando del Consejo de Madrid Destino y de la asesoría jurídica, a quien no se le ha hecho partícipe de esta decisión. Y luego externalizando los contratos de forma opaca y gastándose 100.000 euros de los madrileños porque ellos han querido. Y para más inri con el más absoluto desconocimiento como ha manifestado de la alcaldesa.



¿Cree que tras la marcha de Carmena se romperá el equilibrio de poderes que parece logra mantener la alcaldesa?

Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar una ciudad no puede tener la doble responsabilidad de tener que gobernar su propio grupo Bueno tiene muchas tensiones a pesar de estar Carmena. Vemos que las votaciones no son predecibles y muchas veces se rompen porque tienen intereses contrapuestos. Yo no sé si el pegamento es Carmena o el poder. Me inclino más a que es el poder. Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar una ciudad como Madrid no puede tener la doble responsabilidad de tener que gobernar su propio grupo, que no se quiere dejar gobernar. Es un doble trabajo del que al final, lógicamente, quien se está resintiendo es la ciudad.



¿El candidato de Ahora Madrid lo va poner Carmena o Podemos?

Yo no me meto en otros partidos. Me da igual el candidato que ponga. Creo que va a ser seguidismo de las políticas actuales, que son muy de vendo mucho pero hago muy poco. La misma alcaldesa tiene que hacer el trabajo de Penélope (personaje de la Odisea de Homero): desteje por las noches lo que su equipo de Gobierno teje durante el día. Cualquier cosa que nos pongan dará continuidad a estas políticas que son malas para la ciudad. Los grandes problemas de la ciudad, como la limpieza o los baches, no se han arreglado.

Y usted, ¿se va a presentar a candidata para la Alcaldía en 2019?

Me presentaré a las primarias, lo digo abiertamente.



¿Estaría dispuesta a gobernar con el PP ahora que se ha ido Aguirre?

Estamos siempre abiertos a los pactos. Es fundamental. Quien no lea que en adelante habrá que pactar no está leyendo la evolución de la política. La mayoría absoluta es la llave para el absolutismo, para que se produzcan corruptelas. La gente quiere que se negocie, se pacte, se condicione, se vigile y que las normas que se aprueben tengan mayor apoyo para que no estén cambiando constantemente. Por tanto, estamos obligados a pactar tanto con el Partido Popular como con el PSOE.



¿Tiene aspiraciones de dar el salto a la política nacional?

Para mí el salto sería la Alcaldía de Madrid.

A nivel estatal, ¿a Ciudadanos le beneficia más un PSOE liderado por Pedro Sánchez o con Susana Díaz?

Yo creo que a España le interesa un PSOE fuerte como parte del espectro de partidos constitucionalistas.

¿Y cómo ve en la actualidad a los socialistas?

El PSOE es un partido que vive mirando por el retrovisor a Podemos Es un partido que vive mirando por el retrovisor a Podemos. Es como si tuviesen algún tipo de competencia de la que no pueden salir ganando porque Podemos hace otro tipo de política. Tendrán que reflexionar y saber en qué son más fuertes porque han sido un partido importante para España. Tienen que seguir por la vía de la utilidad y no por el camino de ver quién teatraliza más

La corrupción está acorralando cada vez más Rajoy. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Ciudadanos para frenar esta lacra?

Hasta donde haga falta. Hemos demostrado que nuestra decisión de no entrar en los gobiernos era correcta. Cuando te sientas con un gobierno por primera vez y dices que vas a apoyar pero no a entrar la sensación que generas es de inquietud porque no coges tu trozo del pastel. No somos controlables, somos libres. Siempre que ha habido un imputado hemos pedido la dimisión.

¿Cree que hay riesgo de elecciones anticipadas?

Creo que no. Pienso que España es más importante que los intereses de los partidos. No puedes estar sometiendo a elecciones constantemente a los ciudadanos. Las políticas requieren de estabilidad para dar sus frutos, no se pueden estar dando bandazos.

BIO: Nació en Madrid en 1977. Abogada de profesión, ha desarrollado esta actividad en España y EE UU. Ganó en 2015 las primarias para ser candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid. En los comicios obtuvo siete concejales. Es la portavoz de C's en el Ayuntamiento de Madrid y Secretaria de Política Municipal del partido. Está casada y tiene dos hijas.

