Suatea, MSEPA y SE llaman a la desobediencia ante la convocatoria de reválidas en cuarto de ESO y sexto de Primaria

La secretaria de general de Suatea, Beatriz Quirós, el portavoz del Movimiento, Luis Fernández, y la representante del SE Anahí López han ofrecido una rueda de prensa sobre este asunto. El pasado 8 de mayo el portal Educastur publicó la convocatoria de las pruebas, en las que participarán un tercio de los alumnos de cuarto de ESO y Sexto de Primaria y que se celebrarán en un centenar de centros públicos y concertados.

Los tres participantes en la rueda de prensa han insistido en que se trata de "reválidas", sin ningún efecto académico, que no sirven para nada y que conllevan altos niveles de "estrés y agobio" para docentes y alumnos, en palabras de López. Además, han incidido en un detalle: no habrá ninguna consecuencia para los alumnos que ese día no acudan al centro. No saldrá reflejado en su expediente y no perderán horas lectivas porque esos días no habrá clase normal.

"El año pasado ya hubo muchas familias que decidieron que sus hijos no acudieran y no pasó absolutamente nada", ha recalcado Beatriz Quirós. Únicamente, ha matizado, los padres deberán justificar la no asistencia del estudiante.

La sindicalista se ha mostrado especialmente crítica con la Consejería de Educación asturiana por convocar un año más estas pruebas basándose "en el cumplimiento de la ley". "Podría adoptar otras medidas, como encargar un informe sobre la progresión del alumnado. Otras Comunidades lo hicieron el año pasado", afirmó. Sin embargo, según Luis Fernández, el consejero, Genaro Alonso, a pesar de criticar la Lomce, "pretende ser un alumno aventajado en su aplicación".

El representante del Movimiento Social ha expresado también su sospecha de que tras esta convocatoria subyazca la intención de hacer rankings de centros, un "sistema competitivo" que él ha rechazado porque considera que el sistema escolar ha de ser una red cooperativa. Además, ha añadido que el mérito de cada centro está en la progresión de sus alumnos, teniendo en cuenta el punto de partida, y no en la nota obtenida de la evaluación.

