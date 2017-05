Daniel Lacalle anima al empresariado español a salir al exterior porque "el futuro está fuera"

Lacalle, quien ha impartido este jueves en la capital burgalesa la ponencia 'Oportunidades para el sector empresarial' organizada por España-Duero y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), ha asegurado que la capacidad del territorio español para duplicar márgenes en la coyuntura económica actual es "mucho mayor" que la de otros países y ha remarcado que zonas como la de Burgos son "especialmente interesantes" para lograr este objetivo.

Al respecto, ha elogiado la formación, posicionamiento geoestratégico y combinación de ventajas fiscales que aglutina la capital burgalesa y ha destacado la necesidad de impulsar una "revolución fiscal" al entender que ningún país ha mejorado su patrón de crecimiento económico desde la represión fiscal.

A los empresarios asistentes, Daniel Lacalle les ha recomendado prestar especial atención al capital circulante y los sectores en los que la competencia está hecha para gestionar la sobrecapacidad y confiar en los cambios tecnológicos, alejando la idea de que éstos acabarán con la generación de empleo o las cotizaciones a la seguridad social.

"Ni la robotización, ni la tecnología, ni la globalización, ni China van a acabar con el empleo o las pensiones", ha aseverado Lacalle, antes de añadir que este tipo de creencias o comentarios "son sandeces".

CRECIMIENTO ECONÓMICO

En cuanto a la situación de crecimiento económico por la que atraviesa España, Daniel Lacalle ha recalcado la necesidad de "ser líderes en el cambio porque a remolque no nos ha ido bien" y ha señalado que es preciso comprender que no se ha tocado techo en el crecimiento, sino que existe "una maravillosa oportunidad" por delante. "No se puede demonizar lo que se hace bien", ha añadido.

En este contexto, el economista ha matizado que no hay nada peor que el "autoengaño" a la hora de analizar una situación económica y ha insistido en que, pese al crecimiento registrado, quien piense que no va a hacer una crisis en los próximos diez años "tiene un problema con la estadística".

Por ello, ha destacado la necesidad de asimilar que en España "hay que hacer mucho más", entre otras cuestiones, comprender que la industria tal y como se concibe en la actualidad "está muriendo" y hay que adaptarse a los cambios.

A la ponencia 'Oportundiades para el sector empresarial' han asistido, entre otros, el director general de España-Duero, Carlos Ranera; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos, Antonio Miguel Méndez Pozo; el presidente de la patronal burgalesa, Miguel Ángel Benavente; y el subdelegado del Gobierno en Burgos, Roberto Saiz.

Consulta aquí más noticias de Burgos.