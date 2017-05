El PSOE asegura que el PP es "el único culpable del cierre del trasvase por haber aprobado el Memorándum"

El diputado regional socialista Jesús Navarro ha asegurado que "los únicos culpables del cierre del trasvase Tajo-Segura son el PP y el Gobierno regional por haber aprobado el Memorándum, que tanto daño ha hecho a la Región de Murcia en los momentos de mayor necesidad", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"Es una mala noticia la que nos ha llegado con el trasvase cero para regadíos. Aunque esperada, es una noticia desagradable que nos preocupa hoy y de cara al futuro, porque estamos en mayo, el mes en el que los embalses deberían estar aumentando su capacidad, pero están perdiendo caudal" ha señalado.

Según Navarro, el tiempo ha dado la razón a los socialistas, quienes advirtieron que el Memorándum supondría el cierre del trasvase para la Región cuando más se iba a necesitar, en el estado de sequía.

"No solamente nos preocupa la situación de la cabecera del Tajo. Más preocupante es la inacción y la falta de búsqueda de alternativas, tanto del Gobierno regional, como de la confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

"El Partido Popular está condenando a los agricultores murcianos. Nosotros ya lo advertimos, pero está claro que los intereses del PP y del Gobierno regional no son los mismos que los de los agricultores", ha denunciado.

Ha recordado que en su momento, el PSOE ya advirtió que el memorándum era perjudicial para los agricultores murcianos y para la Región de Murcia. "En aquel momentos nos dijeron hasta que éramos antimurcianos y que estábamos en contra del trasvase Tajo-Segura".

Navarro ha insistido en que los socialistas ya avisaron que cuando llegara un periodo de sequía, el memorándum iba a impedir que se trasvasara agua desde el Tajo al Segura. "Y cada día que pasa la situación es más grave para nuestra tierra", ha señalado.

"Seguimos insistiendo en que hay que cambiar la ley del Memorándum, y no pararemos hasta que así sea, porque perjudica claramente a los intereses de los murcianos", ha añadido.

Finalmente, ha remarcado que el Memorándum no era necesario, ya que cuando gobernaban los socialistas, permitieron la compra de agua a terceros e hicieron trasvases mensuales, porque nunca se bajó la reserva en cabecera de

240 hectómetros cúbicos.

"Nos preocupa que estamos en mayo, la cabecera no se recupera, no llueve, el GR y la CHS no mueven ficha. No por esperada, es menos desagradable la noticia", explica.

