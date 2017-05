La eurodiputada asturiana Tania González (Podemos) se reúne con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner

Según ha informado Podemos, Tania González Peñas, que acudió al almuerzo de trabajo en calidad de Vicepresidenta del Grupo de la Izquierda Europea (GUE) y Vicepresidenta de la Delegación de relaciones con la comunidad Andina (DAND), tuvo la ocasión de conversar sobre diferentes temas de política argentina y "la polémica excarcelación de criminales involucrados en crímenes de la dictadura argentina".

A nivel regional conversaron sobre el futuro de los gobiernos de cambio en América Latina y sobre los retos de las fuerzas de cambio en Europa.

Según Podemos, la expresidenta se mostró preocupada por el actual gobierno de Mauricio Macri y sus políticas neoliberales, ya que "el neoliberalismo ha conseguido convertirse en el sentido común en Latinoamérica y convencer a las personas de que los éxitos y fracasos son individuales y no resultado de las políticas aplicadas. Nuestra tarea

es la de construir pueblo y cambiar ese sentido común uniendo a las personas".

"A lo largo de mi mandato me fui dando cuenta de que el nivel de violencia que se usaba contra mí era por mi carácter de mujer con poder. El patriarcado no ha podido soportar que una mujer con esta ideología, que manda, que toma decisiones y que no renuncia a ser mujer, llegara al poder" añadió Fernández de Kirchner.

Asimismo han conversado sobre los principales retos de la Unión Europea donde la eurodiputada González Peñas ha afirmado que las instituciones europeas "cada vez se parecen menos a sus ciudadanos, han preferido seguir permitiendo los desmanes del capital financiero antes que asegurar el bienestar de la ciudadanía".

Así, ha explicado que las "fuerzas del cambio" tienen "el deber" de construir una nueva mayoría social capaz de acometer los cambios que mejoren la vida de su pueblo. "Creemos que del Gobierno de Cristina se debe aprender que no basta con ganar unas elecciones, sino que es necesario establecer un vínculo entre un gobierno que se siente pueblo y un pueblo que se sabe gobierno,

y para eso es indispensable gobernar para toda la sociedad sin dejar a nadie atrás, especialmente a quienes más lo necesitan" ha declarado González Peñas.

