Arranca el 70º Festival de Cannes, una edición repleta de grandes autores

El Festival de Cannes que empieza este miércoles 17 de mayo, y se clausurará el domingo 28, se presenta como uno de los más atractivos de su historia. Cuenta con el aliciente de llegar a su edición número 70, pero sobre todo destaca por una irresistible selección en la que abundan las obras más recientes de directores consagrados. Y no solo hablamos de películas. Se consolida en La Croisette presentar ficciones pensadas para televisión.

En total, se proyectarán 49 largometrajes, correspondientes a 29 países. 9 son óperas primas y 12 han sido dirigidos por mujeres. Serán 18 títulos los que compitan en la sección Oficial por la Palma de Oro, aunque ninguno de ellos será una producción española.

La polémica ha surgido por la inclusión en la sección Oficial de dos películas de Netflix que no se estrenarán en cines Su espectacular repertorio empieza por el mismo jurado que tendrá el honor de presidir Pedro Almodóvar. Cannes siempre le ha recibido con los brazos abiertos, sea con homenajes o incluyendo en su programación cada una de sus nuevas películas. En la sección oficial, ha ganado el premio al mejor director por Todo sobre mi madre (1999) y al mejor guion por Volver (2006).

Si los miembros del jurado fueran los mismos del equipo artístico de una película esta sería impresionante. A Almodóvar le acompañarán intérpretes de categoría como la norteamericana Jessica Chastain, una de las grandes desde que protagonizó El árbol de la vida (2011); Fan Bingbing —mejor actriz en el pasado Festival de San Sebastián por Yo no soy Madame Bovary, y la actriz más famosa en China— , y la francesa, también directora, Agnès Jaoui. Además de toda una estrella como Will Smith, y tres nombres claves de la dirección más actual, el surcoreano Park Chan-wook, el italiano Paolo Sorrentino y la alemana Maren Ade —la sensación de la pasada edición, y de los premios del cine europeo, con Toni Erdmann—. Y si alguien tuviera que componer la banda sonora, este sería el octavo integrante, el compositor libanés Gabriel Yared.

La ausencia de películas españolas también se compensará, en parte, en la sección de "clásicos" en la que, entre otros títulos imprescindibles del cine, como L'Atalante (1934) de Jean Vigo, Empieza el espectáculo (1979) de Bob Fosse o El salario del miedo (1952) de Henri-George Cluzot, dirigirá su mirada a la obra de dos de nuestros mejores directores: Luis Buñuel y Víctor Erice.

De Buñuel se presentará la edición restaurada en 4k de Belle de Jour (1967) que protagonizó Catherine Deneuve; y El sol del membrillo (1992)—ganadora del premio FIPRESCI y el del jurado en Cannes— ha sido la elegida para representar la obra de Erice.

Cannes también ha sido objeto de polémica en esta emblemática edición por incluir dos películas de Netflix que se estrenarán directamente a través de la plataforma digital de contenidos. Se trata de Okja del surcoreano Bong Joon-ho, y protagonizada por Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal; y The Meyerowitz Stories del neoyorquino Noah Baumbach y uno de los cineastas independientes de culto moderno.

Ante el revuelo causado, la dirección del festival ha decidido no excluir ambas películas de su sección a Competición y pese a que intentó, sin éxito, convencer a Netflix para que "esos filmes fueran vistos por el público francés de las salas y no solo por sus suscriptores", a partir de 2018 no aceptará largometrajes que no se estrenen en la gran pantalla.

Películas y selección

Entre las que optan a la Palma de Oro estárá Wonderstruck, lo nuevo de Todd Haynes y que hace dos años, con Carol se hizo con el premio a la mejor actriz para Rooney Mara; e importantes autores habituales de los circuitos de festivales como la japonesa Naomi Kawase con Hikari, el surcoreano Hong Sang-soo con Geu-Hu (The Day After), el alemán Fatih Aki con In the Fade o los franceses Jacques Doillon con Rodin, François Ozon con el thriller erótico L'amant double, y Arnaud Desplachin con Les fantomes d'Ismaël que será la encargada de inaugurar el certamen.

Intentando saborear éxitos del pasado, Michael Hazanavicious, ganador del Oscar por The Artist, presentará Le redoutable; y el húngaro Kornél Mandruczó (White God) Jupiter's Moon, un drama con tintes fantásticos sobre un joven de 17 años, establecido en un campo de refugiados, que intentará cruzar la frontera hacia Hungría.

Fuera de competición se proyectará How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell —el director de Hedwig and the Angry Inch—, el documental Sea Sorrow de la veterana actriz británica Vanessa Redgrave en el que es su debut, a los 79 años, tras las cámaras; también otro debut, el de la actriz Kristen Stewart con el corto experimental de 17 minutos Come Swim. Por su parte, Roman Polanski también concurre, fuera de la sección Oficial, con el documental D'après une historie vraie.

Además, se presentará la serie de televisión Top of the Lake, de 14 episodios, de la prestigiosa directora neozelandesa Jane Campion. Y otra protagonista especial añadida, Nicole Kidman en una edición en la que se da la coincidencia de que estará presente en nada menos que con cuatro propuestas: The Killing of a Sacred Dear, The Beguiled y How to Talk to Girls at Parties, además de la serie Top of the Lake.

Seis obras que darán que hablar

Carne y arena. Un corto de seis minutos y medio y que no llegará a los cines, en este caso, porque se trata de una experiencia individual por medio de la tecnología de la realidad virtual. La ha dirigido el mexicano Alejandro González-Iñárritu. Su objetivo, ponernos en la misma piel de los migrantes de México a Estados Unidos.

Happy End. Sus películas han ganado la Palma de Oro en dos ocasiones, Amor (2012) y La cinta blanca (2009), también el Oscar y los principales premios del cine europeo. Pocas distinciones le quedan por obtener al austríaco Michael Haneke. Su nueva película es también una mirada a la crisis de los refugiados en Europa.

Okja. Bong Joon-ho, el autor de autor de Rompenieves (2013), The Host (2006) o Memories of Murder (2003), es el director de este largometraje de Netflix. Un cuento fantástico en torno a las relaciones entre hombres y animales en la que no falta una visión crítica de temas tan actuales como el de los alimentos modificados genéticamente, el terrorismo ecológico o la obsesión por las marcas.

La seducción. Nueva adaptación de El seductor, la novela que fue llevada al cine en 1971 con Clint Eastwood y Geraldine Page, sobre un oficial yanqui que, durante la guerra civil americana, es acogido malherido en un internado de chicas sureñas. Dirigida por Sofia Coppola, que acostumbra a darle un toque de modernidad a sus películas, sus protagonistas son Colin Farrell, Kirsten Dunst, Elle Fanning y Nicole Kidman.

The Killing of a Sacred Deer. Uno de los cineastas más originales desde que se dio a conocer con Canino (2009), y consagrado con títulos como la más reciente Langosta (2015), el griego Yorgos Lanthimos se inspira en la tragedia clásica para la historia de un brillante cirujano cuya amistad con un conflictivo, y siniestro, adolescente cambiará todo su mundo. Entre sus protagonistas están también Colin Farrell y Nicole Kidman.

Twin Peaks. La secuela de la mítica serie de los 90 es uno de los acontecimientos audiovisuales del año. Vuelve David Lynch, el creador de la serie junto con Mark Frost, y vuelve el agente Cooper (Kyle MacLachlan) y los parajes y extraños habitantes de la ficticia localidad de Twin Peaks, en Washington. Cannes proyectará los dos primeros episodios de este esperado regreso.