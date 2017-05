El Gremio de Hoteles de Barcelona presenta recurso contra el plan de alojamientos turísticos

El Gremio de Hoteles de Barcelona (GHB) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) de Barcelona, aprobado el 27 de enero en el Pleno del Ayuntamiento, ya que considera que "priva de libertad al empresario para dinamizar su negocio".

En un comunicado este miércoles, el gremio ha alertado de que este plan "podría provocar la irremisible decadencia" de la planta hotelera de la ciudad, ya que impedirá que se puedan hacer reformas estructurales en los establecimientos.

"Comportará una situación de degradación progresiva de más de la mitad de los hoteles de Barcelona", alerta, y argumenta que no podrán hacer las obras de mejora y adecuación necesarias para mantener la calidad.

Según la patronal, es una medida que presenta "graves obstáculos" para la unidad del mercado, empeorando el entorno favorable para la libre competencia y la inversión, a su juicio, criminalizando al sector hotelero y el turismo de la ciudad, obviando los beneficios que la actividad turística genera en su entorno y los esfuerzos hechos por el sector para conseguir un turismo de calidad en la capital catalana.

El GHB ha manifestado que el Peuat no es una herramienta para ordenar el turismo y no afronta la gestión que necesita la actividad turística en Barcelona, ya que no da soluciones a los aspectos que deben ser corregidos, como los pisos turísticos ilegales, "foco principal de la conflictividad con los vecinos".

Asimismo, la patronal lamenta que se haya llegado a esta situación "como consecuencia de una falta de diálogo" por parte del Ayuntamiento de Barcelona con el sector hotelero de la ciudad.

