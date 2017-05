Catalá pide "pruebas" de sus supuestas filtraciones en Lezo y Zoido apoya a su número dos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este miércoles que no va a dimitir y que piensa seguir trabajando por el interés de los ciudadanos como ha hecho en los últimos treinta años porque tiene "la confianza" de quien tiene que tenerla, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Catalá se ha pronunciado así en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE y Ciudadanos le han hecho tres preguntas sobre su gestión del caso Lezo, las presuntas injerencias del Ejecutivo en la actuación de la Fiscalía y su relación con Ignacio González, detenido por corrupción.

Y lo ha hecho pese a que el PSOE, a través de la diputada Isabel Rodríguez le ha advertido de que, si no dimite, presentará una moción para su reprobación y exigir su relevo, y de que Ciudadanos, por boca de José Manuel Villegas, haya puesto en duda que pueda seguir al frente del Ministerio si no da explicaciones suficientes.

"Estoy nombrado por el presidente del Gobierno; tengo la confianza de quien tengo que tenerla", ha recalcado Catalá, quien ha defendido de nuevo la autonomía de la Fiscalía y ha prometido dar todas las explicaciones que se le pidan, siempre y cuando sean de sus actos. Además, ha pedido a los diputados -en concreto a Villegas- pruebas de sus acusaciones de que él ha filtrado datos del caso Lezo o ha avisado a Ignacio González.

Moix y el 'tamayazo'

Durante su turno, el diputado socialista Rafael Simancas ha señalado al actual fiscal jefe Anticorrupción como el encargado de "enterrar" cualquier prueba que hubiera del "golpe antidemocrático" que supuso el "tamayazo", el episodio que le impidió ser presidente de la Comunidad de Madrid.

Simancas ha criticado con dureza la elección de Moix y le ha recordado al ministro que de los siete aspirantes al puesto era el único sin experiencia en Anticorrupción, relatando una serie de actuaciones que, a su juicio, podrían haber motivado que fuera el elegido.

"Moix era el encargado de enterrar cualquier prueba en aquel golpe de 2003", ha manifestado tras recordar que fue elegido fiscal superior de Madrid solo semanas después de que Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, elegidos en las listas del PSOE, impidieran su elección como presidente madrileño, lo que desembocó en nuevas elecciones y en la mayoría absoluta de Esperanza Aguirre.

También le ha acusado de ser el fiscal que durante doce años no quiso ni ver ni perseguir "el saqueo" y "la rapiña" de los corruptos en la Comunidad de Madrid.

Y ha preguntado si se le eligió por "su diligencia" al denunciar al juez Elpidio Silva tras encarcelar a Miguel Blesa, o por no actuar contra Esperanza Aguirre tras su "episodio de escapismo y de desobediencia a la autoridad" en la Gran Vía o por no ver caso en los espionajes del PP de Madrid o por archivar hasta tres veces sin diligencias las denuncias por irregularidades en el Canal de Isabel II.

"¿Acaso por ser asiduo a los cursos de la FAES, por la recomendación de Ignacio González a ese tío serio y bueno o por ser partidario de castigar a los medios que publican noticias sobre sumarios de corrupción?", ha añadido el parlamentario socialista.

Zoido respalda a Nieto

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha avalado al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y ha asegurado que sus explicaciones sobre el caso Lezo han sido "oportunas, suficientes, exhaustivas y razonables" y que el escrito de los fiscales conocido "no cambia nada".

Zoido se ha pronunciado así en el pleno del Congreso en su respuesta al diputado socialista Jesús Sicilia, quien le ha advertido de que, o cesa a su número dos, o la "sospecha" de que avisó a Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González, de las pesquisas del caso Lezo dejará de recaer sobre Nieto para pasar a "las espaldas" del ministro.

La pregunta se ha producido después de que la Fiscalía Anticorrupción diera a conocer un informe en el que se opone a la puesta en libertad del expresidente madrileño Ignacio González por el caso Lezo y en el que se alude a "la presunta investigación 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad".

Zoido ha recordado que Anticorrupción aclaró que no imputa ningún delito a José Antonio Nieto, de modo que, a su juicio, ese escrito "no cambia absolutamente nada" y "no hay ninguna novedad".