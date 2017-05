Ángel León dice que no obliga a sus becarios a vivir en el piso criticado por su gran precariedad

El cocinero gaditano Ángel León ha defendido el trato "legal" y "digno" que su restaurante Aponiente, con dos estrellas Michelín, da a todos sus trabajadores y sostiene que las críticas recibidas por el alojamiento de sus aprendices "no tambalearán" su proyecto de cocina.

En un comunicado, Ángel León, apoyado este martes por su plantilla de medio centenar de trabajadores, ha rechazado las afirmaciones del reportaje publicado por El Confidencial en el que se señalaba que sus aprendices vivían hacinados en un apartamento en El Puerto de Santa María (Cádiz) y adjuntaba fotografías de electrodomésticos e instalaciones herrumbrosas.

Aponiente, en un comunicado, expone que el restaurante acoge a los aprendices en sus instalaciones, "teniendo en cuenta que no son empleados" y les imparte ese aprendizaje práctico y vital en el que se convierte su estancia en Aponiente.

El cocinero explica que "no solo no obliga a estas personas a vivir en un piso o zona determinada, sino que pone un inmueble a su disposición para los que quieran ahorrarse un alquiler o no puedan pagarlo, alquilando un inmueble a escasos metros del restaurante, en El Puerto de Santa María".

"Un piso absolutamente digno"

"Se trata de un piso absolutamente digno y en perfectas condiciones para que vivan los chavales: tiene 198 metros cuadrados, cinco habitaciones y tres cuartos de baño", de ahí que León entiende que "tienen sitio suficiente para los que estén en cada momento, que varía según el personal que en cada época tenga Aponiente, no solo aprendices".

"Si se echa la cuenta, con que duerman tres por habitación ya sumarían 15, cifra a la que casi nunca se llega. El personal de Aponiente lo limpia semanalmente y lo mantiene en buen estado", señala.

"Las camas son diez literas normales y corrientes. No viven en el lujo, pero viven más que decentemente", insiste el cocinero.

El restaurante pide disculpas "si los inquilinos han podido molestar a los vecinos con ruidos", pero precisa que son jóvenes "y es lógico que monten algo de follón".

La empresa confirma que hay intención de dejar el actual arrendamiento para mudarse a una casa "individual y sin vecindad".

Afirma además que lo publicado no le "desanimará a seguir en la brecha trabajando en lo mío que es dar de comer el mar, hacerlo bien y atraer a nuestra tierra a gentes del mundo entero que quieren saber lo que está pasando aquí".