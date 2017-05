Rapado, Bob o 'Balayage': Actualiza tu corte de pelo para este verano

«La primavera ha llegado a la ciudad», cantaban Delafé y las Flores Azules. El buen tiempo se afianza, acortando camisas y vestidos y cambiando botas y pantalones por sandalias, shorts y faldas. Pero un cambio total de look no está completo si no se pasa la ITV del cuidado capilar. Una mano de chapa y pintura es fundamental para deslumbrar de cara a las vacaciones.

Los cantantes, actores y demás famosos ya han ido adelantando cuáles son los puntos clave que sustentan esta temporada en lo que a pelo se refiere, y triunfan los cambios radicales. Los famosos echan mano de las tijeras – incluso de la maquinilla– y se rapan la cabeza para teñírsela de rubio platino, tal y como han hecho Katy Perry, Kristen Stewart, María León o Justin Bieber. Un corte de pelo arriesgado pero que puede suponer un punto y aparte de cara a esta temporada.

Pero si no quieres perder la larga melena que llevas cuidando durante décadas, siempre puedes coger la plancha y alisar el pelo al estilo japonés, como Kim Kardashian, Jessica Alba o Rihanna. La de Barbados endulza sus facciones con este corte, con el que se puede ir a una cena de gala o a un festival de música. Si te falta melena, no dudes en tirar de extensiones.

El pasado siempre vuelve, y los años 20 se recordarán en cada corte Bob, uno de los peinados estrella. Ya sea con flequillo recto o abierto, con más o menos altura e incluso con las puntas despeinadas (el conocido como corte Shaggy), Úrsula Corberó o Michelle Jenner han elegido una melena corta para disfrutar del verano sin un cuidado capilar muy exigente.

En coloración, las mechas dejan paso a un sinfín de derivados adecuados a cada tipo de rostro y corte. Las californianas se transforman con la técnica de balayage, que utiliza matices más claros para lograr un degradado más natural. Además, el tinte se basa en el maquillaje para el llamado hair counturing, que consiste en ‘pintar’ a mano alzada diferentes zonas del pelo para resaltar facciones del rostro.

Los colores vivos vuelven –si es que algún día se marcharon– para los que quieran sorprender y destacar. Se llevan los degradados y, entre los tonos más reclamados, se encuentran el azul, el verde –a veces mezclados para dar un aspecto marino– o el siempre creativo rosa, ahora en unos tonos más pálidos para un toque más elegante.

No a las barbas sin cuidar

En esta temporada se afianza el cuidado de la barba en todos sus estilos. Ya sea una perilla o frondosa al estilo hipster, los barberos recomiendan perfilar y repasar cada pocas semanas, además de aplicar aceites y ceras que ayuden a definir el look. Este año no hay que tenerle miedo a estilos del siglo pasado como las patillas grandes o el bigote rizado, que pueden sorprender y combinarse con un atuendo tanto elegante como informal.