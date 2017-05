El Ayuntamiento de Valladolid apoya la propuesta de Ley de Vivienda de la PAH sin el respaldo total de PP y Ciudadanos

La moción, presentada de forma conjunta por los tres grupos que propiciaron la investidura del socialista Óscar Puente como alcalde en 2015, ha salido adelante con los votos de sus 15 ediles, además del no adscrito Jesús Presencio, mientras que el Ciudadanos se abstenido en los tres puntos propuestos y el PP ha votado en contra de dos y también se ha abstenido en lo relativo a instar al Gobierno a tener en cuenta la redacción de la PAH y "enriquecerla".

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda y representante de VTLP, Manuel Saravia, ha considerado que se trata de "una moción fácil de apoyar" y ha detallado algunas acciones planteadas por la PAH que entiende convenientes para hacer frente a la situación de las familias, como la obligación a los bancos de ofrecer vivienda social, el incremento del parque público, fomentar alquileres sociales, un "principio de garantía" de los suministros, el pago de los mismos en función de la capacidad adquisitiva" o asegurar el derecho de arraigo en realojos.

El edil de VTLP ha reivindicado que la vivienda es un derecho esencial y constitucional de modo que la existencia de una Ley estatal de Vivienda adecuada "está muy bien", ya que entiende que hay temas "conflictivos" que se han dilatado con los años y "nunca se tratan".

El portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ha lamentado que el Partido Popular no haya querido apoyar la moción y ha reclamado al PP que asuma que España "necesita una Ley de Vivienda", de modo que ha reprochado que mientras los 'populares' "no lo entiendan, no van a avanzar".

La edil del PP Rosa Hernández ha defendido las normativas de los gobiernos 'populares' sobre vivienda y desahucios, pues considera que gracias a ellas, se ha promovido vivienda de promoción pública y que "64.000 familias en riesgo de exclusión" se han beneficiado de "medidas antidesahucios", algo que entiende que la PAH "no reconoce". Asimismo, aunque ha defendido el "respeto" del PP por la "iniciativa popular" ha reprochado a estos colectivos que se quieran apropiar con la exclusividad "de la solidaridad".

Por ello, la portavoz de Sí se Puede, Charo Chávez, ha reivindicado que los colectivos ciudadanos como la PAH "han defendido con el cuerpo a cuerpo en cada uno de los desahucios", algo que considera que el Gobierno de España "no ha podido hacer". Además, ha criticado que con las políticas de vivienda del PP, se ha logrado que la "precariedad" sea "absoluta" y dar cabida a "nuevas políticas especulativas" así como a los fondos de inversión.

De hecho, ha censurado que "las medidas han asentado el concepto de vivienda como inversión, no como derecho y bien de primera necesidad", con lo que actualmente los precios son más caros que al comienzo de la crisis.

Por ello, la portavoz de Sí se Puede ha calificado de "imprescindible" hacer frente a los problemas que genera la vivienda.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, ha argumentado que su partido no está conforme con el texto presentado por la PAH, si bien ha apuntado que está "de acuerdo en los objetivos". Por ello, ha abogado por que en el Congreso de los Diputados se mantenga el trabajo para dar marco legal al Derecho a la Vivienda.

En materia de vivienda, en el Pleno de este martes se ha aprobado también el Plan Municipal de Vivienda para los años 2017-2020, para lo que se han denegado las enmiendas presentadas por los grupos del PP y de Ciudadanos. El concejal Manuel Saravia ha recalcado que en la elaboración "participativa" de este programa se han tenido en cuenta aportaciones del partido 'naranja', Sí Se Puede, la Federación de Asociaciones Vecinales o Cáritas.

En cuanto a las reclamaciones del Partido Popular, como llegar a acuerdos con el Sareb para la cesión de viviendas para dedicar al parque público de alquiler, o tener promociones específicas para jóvenes, el edil de Urbanismo ha subrayado que el acuerdo con "el banco malo" no era positivo, pues sólo se ceden viviendas durante cuatro años y además en Valladolid solo había disponibles "tres o cuatro".

Ante ello, el edil ha abogado por tener "medida" de las circunstancias y ha defendido la compra de 150 viviendas para destinar a alquiler social en los próximos tres años, pues actualmente Valladolid cuenta con doce pisos en esa bolsa, mientras ciudades como Zaragoza (5.000) o Alicante (1.500) tienen muchas más.

