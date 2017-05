Un conductor de 88 años sale de Madrid para comprar vino y acaba en Murcia 24 horas después

La Policía Local de Murcia ha atendido esta mañana a un hombre de 88 años que se encontraba desorientado en la avenida de Juan de Borbón, hasta donde había llegado en su propio coche desde el municipio madrileño de Fuenlabrada, de donde salió unas 24 horas antes con la intención de comprar vino.



Fuentes policiales han informado a de que el hombre, que cumplirá 89 años este mismo mes, se encontraba "muy desorientado" y relató a los agentes que acababa de llegar a la ciudad, sin tener claro dónde se encontraba o de dónde venía exactamente.



El hombre aseguró que había salido el lunes, en torno a las 8:00 horas, del municipio madrileño de Fuenlabrada, donde vive con su esposa también octogenaria, con la intención de ir a comprar vino a Toledo. Tal y como comprobaron los agentes, había realizado la compra y llevaba el vino en el coche, pero no pudo determinar dónde la hizo, ni cómo llegó hasta Murcia.



Tras identificarlo y comprobar que realmente su domicilio habitual se encuentra en Fuenlabrada, los agentes lo han puesto en manos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia y han contactado con sus familiares, que desconocían que no había pasado la noche en casa. Sus familiares están ya de camino a Murcia para hacerse cargo de él, que no ha precisado atención sanitaria alguna, puesto que se encontraba bien al margen de su estado de desorientación.

