Hazte Oír estrena lema en Asturias: 'Dejad a los niños en paz'

El colectivo Hazte Oír ha estrenado su nuevo lema en su llegada a Asturias: 'Dejad a los niños en paz'. Ese el mensaje que ha sido rotulado en el autobús con el que van a recorrer España en los próximos días y el título del manifiesto que tienen previsto hacer llegar a las autoridades públicas.

El portavoz de Hazte Oír Miguel Vidal ha acudido al mediodía al registro del Ayuntamiento de Oviedo, donde ha registrado el citado manifiesto, con la intención de que sea conocido por el alcalde de la ciudad, el socialista Wenceslao López.

Vidal ha registrado el manifiesto entre fuertes medidas de seguridad, dado que efectivos policiales tuvieron que cortar la calle para impedir el acceso de unos manifestantes que increpaban a la asociación.

De hecho, la llegada del autobús a Asturias ha sido accidenta desde el primer momento. Hazte Oír tenía prevista una parada en una gasolinera de Pola de Lena. Sus portavoces tenían intención de atender a los medios de comunicación allí, pero no pudieron hacerlo al ser increpados por más de veinte personas que les estaban esperando, entre ellas el secretario general de Podemos, Daniel Ripa.

Huyendo de la confrontación, decidieron seguir camino, pero fue entonces cuando el vehículo en el que viajaban fue apedreado y sufrió desperfectos materiales. Aunque en un principio desde la asociación informó de que el conductor del autobús había sido herido por una pedrada, su portavoz Miguel Vidal lo negó posteriormente en unas declaraciones que sí pudo hacer en Oviedo. "No ha habido heridos", señaló, aunque se refirió a lo ocurrido en Lena como "incidentes graves".

En cualquier caso, Vidal se ha mostrado sorprendido por el hostil recibimiento, sobre todo teniendo en cuenta el mensaje rotulado que tiene ahora el autobús ('Dejad a los niños en paz'). "Nosotros rechazamos todo tipo de violencia, pedimos respeto para los niños y nos sorprende que haya gente que ante un mensaje así responda con violencia", ha lamentado.

"El autobús recorrerá hoy Oviedo y seguirá hasta otras ciudades de España en defensa de los niños y la libertad de expresión", ha afirmado Vidal.

PETICIONES DEL NUEVO MANIFIESTO

El manifiesto que han registrado en Oviedo pide a las instituciones públicas protección para los niños frente al "adoctrinamiento" que se propone desde cualquier ideología, incluida "la de género".

Hazte Oír también solicita que se impida que la identidad de los menores "sea manipulada" por parte de quienes, bajo la cobertura de ideologías "aparentemente igualitarias", quieren "experimentar con su personalidad".

"Que los niños no sean hormonados ni sometidos a intervenciones quirúrgicas irreversibles para modificar su identidad sexual", es otra de sus peticiones. La organización reclama además que se respete la voluntad de los padres a la hora de decidir la educación afectivo-sexual que reciben sus hijos, tal como "reconoce la Constitución española". "Que no se deroguen las leyes que imponen obligatoriamente modelos de adoctrinamiento sexual que no son compartidos por todos los ciudadanos", es la última reivindicación del nuevo manifiesto del colectivo.

