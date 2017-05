Los atropellos a ciclistas en carretera no cesan: ¿qué está fallando?

El accidente del pasado domingo en el que una conductora bebida y drogada atropelló mortalmente a dos ciclistas e hirió a otros tres en Oliva (Valencia) vuelve a poner de manifiesto los riesgos a los que están expuestos en carretera los colectivos más débiles como ciclistas, peatones o motoristas. Una vulnerabilidad que se ve "a diario", explica Juan Carlos Muñiz, ciclista, presidente de la Federación Galega de Ciclismo y responsable de Seguridad Vial en la Real Federación Española de Ciclismo. "El ciclista tiene que darse cuenta de que cuando hay un accidente, él es el que se va a llevar la peor parte", indica Muñiz.

Sin ir más lejos, el triple campeón del Tour de Francia Chris Froome fue derribado este martes "voluntariamente" por un "conductor impaciente" cuando entrenaba cerca de Mónaco, donde tiene fijada su residencia. "Afortunadamente estoy bien. La bicicleta destrozada. El conductor prosiguió su camino", escribió el británico en la red social Twitter. Su caso no es el único: hace apenas unas semanas, el corredor italiano Michele Scarponi fallecía atropellado por una furgoneta mientras entrenaba cerca de su casa de Filottrano.

Los dos ciclistas fallecidos en Oliva elevan la estadística de este año de atropellos mortales en las carreteras españolas respecto a la misma fecha del año pasado: 18 muertos frente a los 15 que hubo en 2016, según los datos facilitados por la DGT. En total, el año pasado 33 ciclistas se dejaron la vida en la carretera, una cifra inferior a la de 2015, con 43 ciclistas muertos.

Para Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, el suceso de Oliva, en el que la conductora iba bajo los efectos del alcohol y las drogas, "podría haberle pasado a un peatón o a otro conductor", por lo que va más allá de ser un problema específico de circulación. ¿Qué está fallando entonces?

Medidas preventivas: los dispositivos alcolock

La solución para accidentes como el de Oliva pasa, según Arnaldo, por llevar a cabo medidas preventivas eficaces como la incorporación de dispositivos alcolock, capaces de bloquear el vehículo si el conductor está bajo los efectos del alcohol o de las drogas.

En este sentido, el problema es "gravísimo" y no solo afecta a ciclistas, sino también a peatones y conductores, por lo que "tiene que haber una exigencia" a las autoridades para implantar esta tecnología, que en Francia es obligatoria desde 2010.

"La concienciación no funciona aquí. El efecto del alcohol es muy poderoso, esa persona que conduce sabe que no está en condiciones de circular. No es que tenga falta de información, es que tiene un problema de adicción al alcohol o a las drogas. Y ese problema, la reincidencia, es más fuerte que la persona", explica Arnaldo.

Reforma de las infraestructuras

"En carretera hay problemas de mantenimiento de las infraestructuras", denuncia el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, que no solo perjudican a los conductores sino también a los ciclistas. "Si el arcén está impracticable, el ciclista no puede ir por ahí. Eso no es un problema de normas viales, sino de infraestructura. Hay que avanzar mucho más en este sentido", apunta Arnaldo, que indica que también es ciclista.

Endurecimiento del Código Penal

Esta petición es una constante entre las asociaciones de ciclistas y los familiares de las víctimas desde la última reforma del Código Penal, en 2015, que deroga la falta de imprudencia leve y obliga a las víctimas a acudir por la vía de lo civil para efectuar reclamaciones a las aseguradoras. En la práctica, "se deja en manos de los jueces de instrucción la decisión de no investigar los accidentes de circulación, de no valorar las lesiones y las secuelas de las personas, así como de dejar de tasar los daños materiales", denunciaron con la entrada en vigor de esta reforma la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) y la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA.

Dicha reforma también fue criticada por Automovilistas Europeos Asociados. "En nuestra opinión, se quiso quitar la carga de trabajo a los jueces", valora Mario Arnaldo. "Cuando denunciamos esa despenalización de las faltas en los accidentes de tráfico, sabíamos que se iban a dejar de investigar las causas. Al no intervenir un juzgado, ya no vas a poder saber cuál fue la verdadera causa del accidente. Antes de la reforma, la víctima estaba mejor protegida al presentar una denuncia en un juzgado de lo penal, un procedimiento gratuito. Ahora, con la reforma, hay que ir a la vía civil, que es mucho más larga" explica Arnaldo.

Con el objetivo de pedir penas más duras, el próximo viernes 12, ciclistas y víctimas de accidentes saldrán a la calle en movilizaciones por varias ciudades españolas para "exigir respeto y que se reconozcan nuestros derechos", reivindica Juan Carlos Muñiz. En concreto, piden la modificación de los artículos 142 del Código Penal que regula el homicidio por imprudencia y el artículo 195 que contempla la omisión del deber de socorro.

Sin embargo, Arnaldo considera que el endurecimiento del código no es la solución. "De nada sirve que se vuelva a considerar falta penal si lo que falla es la investigación policial o judicial para determinar las causas de los accidentes. La vía penal servía para sancionar y tratar de corregir la conducta infractora, se había convertido en una vía para resolver la indemnización". Por este motivo, el presidente de AEA cree que la clave está en "poner más medios en la investigación".

Campañas de educación

"Formación, educación y sensibilización". Son las tres patas de una campaña que Muñiz ve muy necesaria para evitar accidentes de tráfico. "Hay desconocimiento de las normas", insiste.

Para Arnaldo, "es necesario mejorar el conocimiento de las normas de tráfico de todos los usuarios: peatones, ciclistas, automovilistas", y apuesta por una "norma común" a nivel estatal que mejore esa convivencia. "Exigimos el respeto mutuo", indica, por su parte, Juan Carlos Muñiz. "Hoy es un ciclista y mañana, un peatón. Hay que ser conscientes de que encima de una bici va una vida", concluye Muñiz.