Obama recomendó a Trump que no fichase a Flynn como asesor de Seguridad Nacional

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama recomendó en noviembre a su sucesor, Donald Trump, que no nombrara asesor de Seguridad Nacional a Michael Flynn, al que la anterior Administración ya había cesado como responsable de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés). Así lo han confirmado este lunes varias fuentes del equipo de Obama a distintos medios, entre ellos NBC News y CNN.

Según estas informaciones, la advertencia se produjo dos días después de las elecciones del 8 de noviembre, cuando ambos líderes se reunieron en el Despacho Oval. La Administración de Obama cesó a Flynn en 2014 como jefe de la DIA por sus errores de gestión y por problemas de comportamiento, según tres fuentes citadas por NBC News.

El expresidente trasladó sus suspicacias a Trump, quien en vista del resultado hizo caso omiso. Flynn terminó como asesor a mediados de febrero, apenas unas semanas después de tomar posesión, a raíz de que saliesen a la luz los contactos mantenidos con el embajador de Rusia en Estados Unidos. El Gobierno le recriminó entonces que mintiese sobre estas conversaciones al vicepresidente, Mike Pence.

Trump ha recordado este lunes en Twitter que "el general Flynn recibió el máximo permiso de seguridad" por parte del Gobierno de Obama. "Pero las Fake News rara vez hablan de esto", ha apostillado en su mensaje, en alusión a los medios críticos.

General Flynn was given the highest security clearance by the Obama Administration - but the Fake News seldom likes talking about that.

Ask Sally Yates, under oath, if she knows how classified information got into the newspapers soon after she explained it to W.H. Counsel.