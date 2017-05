Puigdemont ve la investigación a la Mesa un síntoma de "debilidad democrática" del Estado

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha considerado este lunes que el proceso judicial contra cinco miembros de la Mesa del Parlament es un síntoma de "debilidad democrática" del Estado y ha expresado todo su apoyo a los diputados investigados.

¡Siempre a vuestro lado y adelante!""¡Siempre a vuestro lado y adelante! Tener que responder en los juzgados a las preguntas de la política es una señal de debilidad democrática", ha expuesto el presidente catalán en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Para expresar su apoyo a los miembros de la Mesa, Puigdemont se ha desplazado este lunes por la mañana primero al Parlament y luego ha acompañado a la presidenta, Carme Forcadell, y a la secretaria primera, Anna Simó, hasta el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) antes de su declaración.

El Govern lamenta la "criminalización de las ideas" que ve en la causa

La portavoz del Govern y consellera de presidencia, Neus Munté, ha lamentado este lunes la "criminalización de las ideas y de la libertad de opinión y expresión" que ve en la causa contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros miembros de la Mesa de la Cámara investigados por un presunto delito de desobediencia por haber permitido votar resoluciones soberanistas, entre ellas el apoyo a un referéndum sobre la independencia.

Munté manifiesta su tristeza por defender de nuevo las instituciones catalanasEn declaraciones a los medios tras formar parte de la comitiva que ha acompañado a Forcadell y a la secretaria primera del órgano director de la cámara, Anna Simó, que también declara este lunes, Munté ha manifestado su tristeza por tener que defender de nuevo las instituciones catalanas: "Constatamos el bajo nivel de la democracia del Estado español y la judicialización constante ante lo que es un clamor democrático de primer orden, civil, con toda la fuerza y legitimada para conseguir ser un estado normal, para poder decidir sobre nuestros asuntos, para poder votar".

Munté considera que con las causas abiertas a los miembros de la Mesa de JxSí y de SíQueEsPot, se está juzgando "el debate de las ideas" y a los 135 diputados electos que representan al pueblo catalán que los escogió en las urnas.

Òmnium pide no acostumbrarse a ver a cargos institucionales ante un juez



El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha llamado este lunes a no acostumbrarse a ver a cargos institucionales catalanes declarando ante un juez "por dar voz al pueblo catalán" y permitir votaciones relacionadas con el proceso soberanista.

No nos acostumbraremos nunca a la actitud antidemocrática del Estado"En declaraciones a los medios ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha dicho que es un despropósito indignante que se esté investigando a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a otros miembros de la Mesa: "No nos acostumbraremos nunca a la actitud antidemocrática de Estado".

Aun así, ha querido lanzar un mensaje de esperanza porque "desde la comunidad internacional cada día más están poniendo el grito en el cielo por la falta de calidad democrática" del Gobierno central, lo que allana el camino a la celebración de un referéndum este año.

La AMI pide no habituarse a "hechos inadmisibles"



La presidenta de la AMI, Neus Lloveras, ha pedido este lunes no habituarse "a hechos inadmisibles" como que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y miembros de la Mesa deban declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y puedan ser juzgados por permitir el debate y votación de resoluciones soberanistas.

No nos acostumbremos, es inadmisible en democracia" "Quedémonos con lo que está pasando. No nos acostumbremos, es inadmisible en democracia", ha recalcado en declaraciones delante del TSJC, tras destacar el ambiente de calma, pacífico y festivo con el que, junto con miles de catalanes, se han concentrado a las puertas del tribunal.

Según Lloveras, la ciudadanía, los partidos y la sociedad civil no dejarán solos a los que "sean injustificadamente juzgados por ejercer la democracia.

La ANC avisa de que la justicia "no disuadirá" al soberanismo

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha asegurado este lunes que la justicia "no disuadirá" a los soberanistas de su defensa de un referéndum, y ha augurado movilizaciones masivas para garantizar que los catalanes puedan votar este año.

No nos pararán las actuaciones de la Fiscalía ni del poder judicial" "No nos pararán las actuaciones de la Fiscalía ni del poder judicial, no son un elemento disuasorio ni conseguirán frenarnos", ha dicho en declaraciones a los medios ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Sànchez ha asegurado que este lunes se han movilizado un total de 22 autobuses procedentes de toda Cataluña para arropar a Forcadell y Simó ante el TJSC, y ha dicho que los ciudadanos responderán con "movilizaciones permanentes y proporcionadas a los hechos" a cada acción judicial.

ACN y Òmnium crean una "caja de solidaridad" para multas sobre el proceso soberanista





Las entidades independentistas Òmnium y ANC han abierto este lunes una "caja de solidaridad" para que la gente pueda aportar dinero y afrontar las penas de multa a los condenados por impulsar el proceso soberanista.

Los presidentes de ambas entidades, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, han dicho en rueda de prensa ante el TSJC, tras declarar la presidenta del Parlament, que las aportaciones deben tener "la mayor trazabilidad" para que la caja sea transparente, y los auditores del proyecto serán los expresidentes del Parlament, Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert.

Según los líderes de las entidades, esta caja pretende demostrar al Gobierno central que el proceso soberanista se hace "desde abajo, y que descabezándolo" con inhabilitaciones y multas a representantes electos que siguen un mandato popular no conseguirán pararlo, porque la gente la lo mantendrá vivo, han dicho.





