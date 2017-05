José Luis, de 'MasterChef 5', ante su mal plato: "Será porque me ha bajado la regla"

Uno de los concursantes de MasterChef 5, el madrileño de 45 años José Luis, ha levantado polémica por un comentario dicho durante el programa y por el que fue reprendido entre otras, por Samantha Vallejo-Nágera, miembro del jurado.

José Luis se enfrentaba a la valoración de uno de sus platos y ante las críticas de los jueces y la pregunta sobre el motivo de su bajo rendimiento, el concursante aseguró que no estaba en sus mejores días y lo justificó diciendo: "será porque me ha bajado la regla, no lo sé".

Samantha Vallejo-Nágera era la más clara al responderle: "Las mujeres trabajamos hasta dejarnos la piel, tengamos la regla o no. Aquí se viene a cocinar. O te pones a cocinar, o te vas a casa, sea el día que sea del mes".

La propia cuenta de MasterChef en Twitter reprendía al concursante: "¡Por ahí no @JoseLuisMChef5! Ese comentario no ha sido correcto, pensamos como @PalomaMChef5 #MasterChef" y a continuación ponía un gift de Paloma diciendo "Ese comentario ha sido totalmente desafortunado".

No fue la única compañera en criticarle en ese momento, Edurne, por ejemplo, dijo: "lo de la regla, ¿lo has oído? Se ha quitado la máscara él solo".

José Luis no dudó la noche del domingo, día de emisión, en pedir perdón y reconocer lo desafortunado de su comentario, asegurando en Twitter que el comentario era para "tirarle al tren" y que "metió la gamba". "Yo también pienso que me columpié...", decía José Luis, que sin embargo negaba ser machista: "nada más lejos, por favor".

Yo también pienso que me columpie... para tirarme a un 🚂 #Masterchef @MasterChef_es .. perdón ... machista?? Nada más lejos por favor 😔 https://t.co/BU66rfG4Zr — Jose Luis MChef5 (@JoseLuisMChef5) 7 de mayo de 2017

Inmediatamente el comentario del concursante provocó todo tipo de comentarios encendidos en redes sociales, donde se criticó el carácter machista del comentario.