El complejo posoperatorio de Eman Ahmed, la que fue la mujer más obesa del mundo

La egipcia Eman Ahmed Abd El Aty, que fue trasladada esta semana a Emiratos Árabes Unidos después de perder 300 kilos en la India, recibirá ahora tratamiento para las complicaciones que padece, como fiebre, infecciones urinarias y las llagas por estar bloqueada en una cama debido a la obesidad.

El equipo de 20 médicos del hospital de Buryil, situado en el emirato de Abu Dabi, anunciaron este domingo que van a seguir tratando su enfermedad, al mismo tiempo que otros problemas derivados.

El director del hospital, Yasin al Shahat, destacó este domingo en una rueda de prensa que "la pérdida de peso no es la gran preocupación ahora", ya que la mujer ha bajado hasta los 176 kilos.

Al Shahat detalló que los médicos descubrieron un disfunción grave en la válvula aórtica del corazón de la paciente de 37 años. Asimismo, sufrió hace dos años un coágulo cerebral que afectó a su capacidad de hablar y moverse.

Por ello, los médicos en EAU van a intentar mejorar sus capacidades de hablar, comer e ingerir, ya que ahora se alimenta a través de una sonda. Los especialistas también encontraron problemas en sus huesos, por lo que la mujer recibirá sesiones de fisioterapia y rehabilitación.

En el caso de que no haya respuesta al tratamiento, será sometida más adelante a una cirugía para curar las articulaciones de las piernas. Al Shahat detalló que la mujer no puede sentarse desde hace mucho tiempo y que el equipo de rehabilitación se concentrará en hacer posible que se siente en una silla de ruedas en un periodo de dos meses. A corto plazo, la paciente no será sometida a ninguna operación para la obesidad.

Añadió que el equipo médico le hizo análisis genéticos y hormonales, lo cual ayudará a conocer los progresos hechos hasta el momento, y los que será necesario hacer a partir de ahora.

Eman, que llegó a pesar media tonelada, abandonó hace pocos días el Hospital Saifee de Bombay rumbo a EAU, donde pretende alcanzar el objetivo de la siguiente etapa de su tratamiento: volver a caminar. La egipcia fue trasladada en avión de su país a la India, donde fue sometida en febrero a una gastrectomía en manga por laparoscopia.