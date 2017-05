Miquel Iceta habla en Sálvame sobre su homosexualidad: "Los armarios hay que quemarlos"

El Secretario General del PSC, Miquel Iceta, se sentó el pasado sábado en Sálvame Deluxe para ofrecer su entrevista más íntima y personal. Nunca antes un líder político se había sincerado de tal manera en el programa de Jorge Javier Vázquez para hablar con humor y de forma distendida sobre la actualidad y su propia vida.

Solo el diputado de ERC Gabriel Rufián había visitado antes este espacio del corazón porque, según explicó el propio Iceta, "hay veces que la gente piensa que un político tiene que dar una imagen muy seria y este es un programa muy ágil". Pero el líder del PSC está acostumbrado a salirse de la norma. Fue el primer político español en salir del armario públicamente.

Sobre este tema también habló con sinceridad en el programa de Telecinco. "No me cansa hablar de mi homosexualidad. Cuando me lo pidieron me chocó mucho, pero hoy en día me siguen parando para agradecerme y es una alegría", apuntó y añadió: "Hay que quemar los armarios para que nadie quiera volver, y sobre todo para que nadie se vea obligado a hacerlo".

Preguntado por su mito gay, confesó que su ídolo era Elton John: "Tenía un póster en mi casa, mientras que mis compañeros tenían de Carolina de Mónaco". Pero también habló de su fanatismo con Rocío Jurado y terminó entonando Como una ola, su tema favorito de 'la más grande': "No hay ninguna cantante con un chorro de voz como el que tenía ella".

En el momento más emotivo de la entrevista, Miquel Iceta recordó con especial cariño a Carme Chacón tras su reciente fallecimiento. "Es muy duro. La muerte de una persona tan joven que se acababa de recuperar de algunos golpes de la vida y la política...", lamentó. "Ella tenía muy claro que podía suceder, pero no dejó que su enfermedad la condicionase".

Además afirmó que su gran meta política sería "ser presidente de la Generalitat" porque "me gustaría ser la persona que solucione el problema que tenemos".