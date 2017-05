Otegi dice que "democracia es respeto a lo que decida la gente" y confía en "poder decidir sobre todos los ámbitos"

Otegi, que ha participado en Elgoibar en la consulta organizada por Gure Esku Dago, ha indicado que, "hoy, en diferentes pueblos y localidades del país, los vascos y las vascas estamos convocados a hacer un ejercicio democrático con absoluta normalidad, y de manera pacífica".

Según ha destacado, los vascos están "siendo convocados a decidir una parte de nuestro futuro político", lo que, a su juicio, "es importante, y necesario", y, además, supone "hacer una cierta pedagogía de cara al futuro", porque "los vascos y las vascas necesitamos tener instrumentos que permitan a la ciudadanía decidir, no solo en términos de independencia sí o independencia no, sino sobre su vida política, económica, cultural, etc...".

En ese sentido, ha dicho que, "frente a quienes dicen que la democracia es el respeto la ley, nosotros decimos que la democracia es el respeto a lo que decida la gente". "Hoy estamos decidiendo y en el futuro esperemos decidir sobre todos estos ámbitos", ha añadido, para afirmar que "no es ningún secreto que EH Bildu vota hoy a favor de un estado independiente".

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.