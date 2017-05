Los efectos de la dieta exprés de las modelos de Victoria's Secret

Candace Lowry es una 'youtuber' estadounidense que, junto a su amiga Michelle Khare, quiso poner en práctica un experimento: someterse a la dieta exprés de las modelos de Victoria's Secret antes del célebre desfile.

En concreto, tomaron la dieta de la supermodelo brasileña Adriana Lima. La llevaron a cabo durante cuatro días. Los dos primeros días consistían en consumir copos de avena, claras de huevo, un yogur griego y fruta. Se combinaba con mucho ejercicio físico, ensaladas y verduras cocidas.

Pero lo peor fue los dos siguientes días: sólo tomaban claras de huevo, batidos de proteínas y agua, sin parar de hacer ejercicio.

Tras acabar, describieron su experiencia como "un infierno": no podían dormir debido al hambre. "No teníamos energía. Era superviviencia. Tuvimos problemas para dormir, porque teníamos mucha hambre. No se sostiene. No es una forma saludable de perder peso. Nadie, ninguna persona normal podría pasar por esto. Y las modelos se supone que representan a la gente que compra la ropa, que es gente normal".