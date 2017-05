Los examinadores de la DGT convocan una huelga para verano

La Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA) anuncia en su blog que van a convocar una huelga en todo el territorio nacional español. De momento van a proceder con los trámites para convocar las huelgas que tendrán lugar "la última semana de junio y todo el mes de julio de todo el colectivo examinador en todo el territorio nacional". A continuación copiamos el comunicado completo escrito por el presidente de la Asociación:

Compañeros/as: En cumplimiento de la decisión unánime de los coordinadores-examinadores y examinadores presentes en la última asamblea de ASEXTRA en marzo pasado y recogiendo el sentir mayoritario del colectivo examinador manifestado estos días a través de las asambleas provinciales, ASEXTRA (Asociación de Examinadores de Tráfico) procede a iniciar los trámites legales para convocar movilizaciones en el mes de junio y julio de este año.

En primer lugar, se realizará una jornada de huelga el día 2 de junio con desplazamiento masivo a Madrid para manifestarnos ante la Dirección General de Función Pública (calle María de Molina, 50) por el vergonzante silencio (tras años de espera) sobre la solicitud, más que justa de la subida de complemento específico al colectivo examinador. He dado orden de que el abogado inicie de inmediato la solicitud de los permisos ante la Delegación del Gobierno de Madrid.

Iniciamos al mismo tiempo, los trámites legales para convocar paros a partir de la última semana de junio y todo el mes de julio de todo el colectivo examinador en todo el territorio nacional. En próximos comunicados se concretarán los detalles de estas movilizaciones.

En las próximas horas se empezarán a enviar los modelos de actas de adhesión a todas las provincias con el fin de que todos aquellos funcionarios examinadores-coordinadores y examinadores que lo deseen formen parte del grupo convocante de estos paros.

Compañeros, por dignidad, por amor propio, luchemos por nuestro puesto de trabajo. No podemos seguir en estas condiciones de trabajo y la única salida es paralizar este servicio hasta que se garantice que se consigue lo que por justicia nos pertenece.

La movilización será organizada por Asextra pero los convocantes serán funcionarios pertenecientes al colectivo examinador y no se desconvocará hasta que todos juntos así lo decidamos. Juntos iremos a la huelga y juntos saldremos de ella cuando así lo consideremos.

¡¡¡Unidad y fuerza del colectivo examinador, demostremos lo que valemos. Únete al movimiento. De vosotros dependerá el éxito!!!

PRESIDENTE DE ASEXTRA

Ya adelantamos hace unos días en 20minutos.es la denuncia de la patronal de autoescuelas, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), ante el posible colapso del sistema de exámenes de la DGT y cómo repercute este problema a las autoescuelas.

Las consecuencias son lamentables para las autoescuelas, alumnos y profesores. Los aspirantes a conductores "no pueden opositar en las convocatorias de empleo público al carecer del permiso de conducción ni pueden acceder a trabajos en los que éste se les requiere", según CNAE. Tampoco pueden crear una actividad autónoma o una empresa en la que el automóvil sea el principal activo, por no hacer mención de lo que supone ver interrumpido su proceso de formación.

Los profesores tienen que soportar parones en su actividad, lo que pone en riesgo su empleo. "Hay mucha gente esperando para dar clase y, al poder llevar solo a cuatro alumnos a examen, en el momento en el que suspendan dos o tres, se te van acumulando más y más alumnos", señala Raúl Moreno (nombre ficticio), profesor de una autoescuela del centro de Madrid con el que ha hablado 20minutos.es. "Para verano la situación la veo muy oscura, ya se lo hemos planteado a los alumnos. Hay gente que también se está yendo a Cuenca o a Segovia, se están buscando otras opciones, como es normal", declara Moreno. "Las autoescuelas y los profesores damos mala imagen porque, al fin y al cabo, somos los que damos la cara al alumno, no la DGT", añade Moreno, "los alumnos vienen a reclamarnos a nosotros porque no lo entienden y creen que queremos sacarles más dinero. Dicen que es injusto y están cabreados".

