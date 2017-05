Acusado de matar a un hombre en un cumpleaños en Ferrol alega que fue "mala suerte" y que no es un asesino

El hombre acusado de matar a otro de un navajazo en el marco de una reyerta que se produjo en la celebración de un cumpleaños en Ferrol ha alegado que tuvo "mucho miedo" y que "no es un asesino", al tiempo que asegura que lo ocurrido fue una cuestión de "mala suerte".

La Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este viernes la segunda sesión del juicio, que está previsto que se prolongue hasta el miércoles, contra un hombre para quien tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan 13 años de prisión por un delito de homicidio.

Un jurado popular juzga los hechos que se produjeron en la madrugada del 12 de marzo de 2016 durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en un restaurante y con la presencia de un gran número de invitados. Un evento que terminó en una reyerta multitudinaria y en la que perdió la vida un hombre presuntamente a manos de otro.

El procesado ha asegurado que tenía "mucho miedo" porque había sido golpeado por varias personas con anterioridad al altercado con la navaja. "Yo no soy un asesino", ha afirmado el acusado, que insiste en que tomó esa posición con la navaja para defenderse.

"VINO CONTRA MÍ"

"Me quedé contra la pared con una navaja pequeñita en la mano y él vino contra mí", ha indicado el hombre, que ha alegado que ese día había bebido. "Casi no me di cuenta de lo que había pasado", añade en su relato sobre los hechos.

Ante el tribunal, el procesado, de etnia gitana al igual que la víctima, ha comentado que "es más que un patriarca" en su población y que acudió al cumpleaños para "vigilar" y "pacificar" los posibles altercados entre los asistentes.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que en el transcurso de la pelea, la víctima fue desplazado por la multitud hasta colocarse frente al acusado, momento en que éste, "guiado del ánimo de acabar con su vida, lo apuñaló, clavándole una navaja en el lazo izquierdo del pecho".

Consulta aquí más noticias de A Coruña.