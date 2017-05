Lambán cree que no existe "ni el más mínimo asomo de duda" sobre la "limpieza" del proceso de primarias del PSOE

El secretario general de los socialistas aragoneses y presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que no existe "ni el más mínimo asomo de duda respecto a la limpieza del proceso" de primarias que está llevando a cabo el PSOE, después de que este jueves finalizara el plazo de presentación de avales de los tres candidatos.

Finalizado este plazo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, entregó 62.167 apoyos; mientras que el exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reunió 57.369, y el exlehendakari Patxi López consiguió 12.000 avales.

En declaraciones a los medios de comunicación en Jaca, donde ha asistido a la celebración de la festividad del primer viernes de mayo, Javier Lambán ha estimado que la gestora del PSOE ha realizado "un magnífico trabajo desde el día 1 de octubre mismo y el juego limpio ha estado garantizado desde el momento mismo en que se iniciaron los diferentes procesos".

Por ello, "creo que no existe, si se analizan las cosas con buena voluntad, el más mínimo asomo de duda respecto a la limpieza del proceso", ha sostenido Lambán.

"El proceso que hemos vivido hasta ahora y el que vamos a seguir viviendo pone de manifiesto algo muy evidente desde hace tiempo" y es que en el seno del PSOE "se está viviendo un debate apasionado sobre el modelo de liderazgo que nos conviene para afrontar los problemas que como partido tenemos y para afrontar también los problemas que España tiene y que sabemos que solo tienen solución con un PSOE fuerte".

Ese debate "apasionado" sobre el modelo de liderazgo "se ha trasladado a la recogida de los avales que terminó ayer. Los propios avales ponen de manifiesto la viveza del debate y nos emplaza a los socialistas a un ejercicio de responsabilidad", ha afirmado, al sostener que si de esta "fortísima tensión, que espero que se resuelva en términos democráticos, somos capaces de buscar salidas responsables, el PSOE va a encontrar oportunidades clarísimas y a corto plazo para volver a gobernar España", pero "si ese debate lo administramos de manera irresponsable, el PSOE corre directamente el riesgo de saltar por los aires".

Ha deseado que el proceso que concluirá con la apertura de urnas el día 21 se desarrolle "en términos de concordia socialista, de sano debate respecto a lo que cada cual entienda que es el liderazgo más adecuado para dirigir el partido y como secretario general de la federación aragonesa me ocuparé de que en la medida de lo posible así sea".

Lambán, que ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo a Susana Díaz, ha insistido en que "en este momento lo que me importa como secretario general del PSOE más que quién vaya a ser el próximo secretario o secretaria es que el partido del proceso salga unido porque eso será sinónimo de convertirse de manera inmediata en alternativa real al gobierno del PP, un gobierno que necesita urgentemente, por el bien de España, tener enfrente una alternativa que sea capaz de ganarle las elecciones y relevarlo en el gobierno".

En este punto, ha incidido en que si el debate finaliza de manera responsable supondrá para el PSOE "oportunidades inmediatas para recuperar el Gobierno de España", pero si se resuelve de manera irresponsable "seguramente el PSOE correrá el riesgo de saltar por los aires y eso tiene que ver no tanto con la identidad de quien finalmente sea secretario general sino con el talante que se demuestre por parte de todos".

En cuanto a los avales logrados por los distintos candidatos en Aragón, ha manifestado que no le han sorprendido las cifras, dado que "yo voy a los pueblos y visito las agrupaciones, hablo con los alcaldes y con los secretarios generales y era perfectamente perceptible que existía esa tensión entre los compañeros Susana Díaz y Pedro Sánchez" y que Patxi López era "el tercero en discordia y espero que en concordia", pero "era evidente que los apoyos se concentrarían sobre Susana y sobre Pedro", ha recalcado.

Respecto a la propuesta realizada este viernes por Pedro Sánchez para que Patxi López se integre en su candidatura, y que López ha rechazado, Lambán se ha limitado a comentar que "he oído a Patxi decir hasta la saciedad que en las mesas de votación del día 21 habría tres papeletas, por tanto no me puedo atener sino a la respuesta que siempre ha dado Patxi López".

