Isabel Carrasco y Phillip Bartlett, ganadores del mejor blog: "Estamos sobre la luna, como dicen los ingleses"

Ella es madrileña, él inglés y juntos crearon 'Amigos Ingleses'. Este jueves ganaron la categoría de redes sociales y videoblogs y la categoría absoluta de mejor blog del año en la XI edición de los Premios 20Blogs. Y todo ello de entre un total de 20 categorías y más de 8.300 blogs incritos. Para casa se llevan 5.000 euros, una estatuilla y la posibilidad de ser bloguero de 20minutos.

Imágenes 1 Foto

¿Qué sienten tras ser los vencedores de la gala?

Estamos sobre la luna, como dicen los ingleses. Fue una sorpresa. Nos quedamos paralizados, pero es un honor y el premio no es nuestro, es de todos los nominados, que también han trabajado mucho.

¿Porqué se decidieron por la enseñanza?

Estabamos en Cambridge y podíamos compartir parte de la cultura inglesa. Decidimos hacerlo también porque las academias cuestan mucho dinero.

¿Les ha ayudado su experiencia personal?

Sí, cuando hacemos un vídeo sabemos los problemas que van a tener y nos centramos en eso.

¿En qué invertirán los 5.000 euros del premio?

Todavía no sabemos. Tenemos que invertirlo en nuestros propios cursos para nuestros seguidores e intentar no malgastarlo, para seguir adelante con nuestro proyecto. Y para cuando vayamos a Inglaterra para beber cerveza, que allí está muy cara.

David Cortizas, el más votado por los internautas

Es el autor del blog 'Sé que puedo volar', el más votado por los internautas.

¿Cómo nació 'Sé que puedo volar'?

El baloncesto es una vía de escape. Cuando tenía 8 años empecé a jugar, pero tuve que dejarlo con 18 y, tras 16 años sin tocar un balón, con casi 40 y 125 kg, he vuelto a poner una canastilla en mi casa para retomarlo.

El público lo ha hecho ganador dos veces ¿Cómo se siente?

Es una satisfacción, sobre todo cuando alguien hace algo con ilusión y pasión, no por dinero, y la gente reacciona así... es todo un halago.

¿Cuál le ha dado más quebraderos de cabeza?

El de los bonsáis me sale de forma natural, podría hacer vídeos de dos horas. En baloncesto me estudio los vídeos, pregunto a patrocinadores e incluso tengo que ver vídeos míos de cuando jugaba para los movimientos. Sin duda este me ha llevado más trabajo, incluso de producción.

¿Podríamos decir que el baloncesto es su segunda pasión, tras los bonsáis?

Es un hobby. Empecé con los bonsáis, y se convirtió en trabajo; seguí con el baloncesto y ya tengo unos 100.000 seguidores; lo siguiente... el ganchillo.